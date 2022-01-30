Ayder’de kar festivali: Poşetle kaydılar, horon oynadılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali ikinci gününde de devam etti.

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Vatandaşlar yanlarında getirdikleri muşambalar, naylon poşetler, çöp poşetleri ve şambrelleri ellerine alarak festival alanının bulunduğu tepenin en üst kısmına kadar taşıyarak karlı kaplı yamaçtan aşağıya kayıyor.

Yarı yolda çarpışanların yanı sıra duramayanlar eğlenceli dakikalar yaşarken, izleyenlere de bir görsel şölen sunuyor. Kaymaktan çekinenenler ise müzik eşliğinde horon halkaları oluşturularak kar üzerinde eğlencenin tadını çıkartıyor.

Her yıl trafik nedeniyle aksamaların yaşandığı Ayder Yaylası’nda bu yıl araçlar için farklı bir önlem alındı. Ayder Yaylası'nın içerisine alınmayan araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine izin verilmedi. Bunun yerine hazırda bulunan 60 araç vatandaşları araçların bırakıldığı yerden festival alanına kadar taşıyarak araç kalabalığının önüne geçilmiş oldu.

POŞETLE KAYAK KEYFİ YAŞADIK

Yaylada poşetle kayan Adil Kosif “Her seferinde düşüyorum ama yine de kaymaya devam ediyorum. Şimdi çok ıslandım ve üşüdüm bir mola vereceğim, sonra poşetle kayak keyfi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu. Annesi karla fazla oynamasına izin vermediği için ağlayan Ömer Berke Çevik de “Annem, ‘Hasta olurum’ diye karla oynamama izin vermiyor. Ama ben karla oynamak istiyorum. Kaymak istiyorum, annem izin versin lütfen” ifadelerini kullandı.

ÇADIR KURUP, ÇAY DEMLEDİLER

Festival alanına çadır kuran Bilal Yiğit de şunları söyledi: “Festivale her yıl geliyoruz. Bu yıl da erkenden geldik, çadırımızı kurduk. Çayımızı da demledik. Hem Ayder’in hem de festivalin keyfini çıkartıyoruz.” Hazırladığı pasta, börekle festivale gelen Fatma Bostan ise “Bu soğukta kayamam. Horon oynar mıyım, bilmiyorum. Şu an için izlemeye geldim. Kekimiz, böreğimiz hazır. Masayı kurduk, çay keyfi yaparak festivalin tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.