Bodrum’un 2 bin 400 yıllık Antik Halikarnassos Sur Duvarları gün ışığına çıkarılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç yıl önce başlanan Antik Halikarnassos Sur Duvarları Projesi’nin bin 300 metrelik bölümü tamamlandı. Geri kalan 6,3 kilometrelik bölümün gün ışığına çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA) Başkanı Özay Kartal “Tarihte İskender’in gelerek kenti aylarca süren işgal ve savaşa rağmen giremediği 2 bin 400 yıllık Antik Halikarnassos Sur Duvarları’nı gün ışığına çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Projeye AB birliği ve Hollanda’dan destek sağladık. Gün ışığına çıkarılan ilk bölümü bu yıl turistler ziyaret etmeye başladı” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı tarafından iki yıl önce Eskiçeşme Mahallesi'nde başlatılan Antik Halikarnassos Sur Duvarlarını Gün Işığına Çıkarma Projesi'nin bin 300 metrelik ilk bölümü tamamlandı. Proje ile ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen Vakfı Başkanı Özay Kartal ile yönetim kurulu üyeleri Oğuz Hamza, Dilek Altun, Nazan Çorta ve Afet Aksu projenin kalan bölümünün hayata geçirilmesi için açıklamalarda bulundu.

2400 YILLIK SUR DUVARLARI TURİZME KAZANDIRILDI

Kartal açıklamasında iki yıl önce başlayan ve bin 300 metre uzunluğunda ve 6-7 metre yüksekliğindeki 2 bin 400 yıllık Antik Halikarnassos Sur Duvarlarının kültür turizmine kazandırıldığını belirterek “Büyük İskender'in Antik kentin kapısına gelerek aylarca savaşmasına rağmen giremediği Myndos Kapısı ve 7,5 kilometre uzunluğundaki sur duvarlarının gün ışığına çıkarılması için başlattığımız projenin ilk bölümünü tamamladık ve turistler ziyaret etmeye başladı” diye konuştu.

AB BİRLİĞİ FONLARINDAN ÖNEMLİ DESTEK SAĞLADIK

AB fonlarından destek sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve benzer projeye imza atan Hollanda'nın Den Bosch kentine ziyaretler yaparak oradaki sur duvarlarında incelemelerde bulunduklarını belirten Kartal “Avrupa Birliği Proje Danışmanı Jean Coumans ve Bert Michielsen, ve Den Bosch Belediyesi Anıtlar Departmanı Başkanı Ivo Scheffers ile yaptığımız görüşmelerde hem finans hem proje desteği temin ettik. Çalışmalar kapsamında kalan 6300 metre uzunluğundaki sur duvarlarını restore etmek için vakıf olarak EFFORTS (Eurpean Federation of Fortified Sites) olan Avrupa Korunmuş Alanlar Federasyonu'na olan üyelik sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

SUR DUVARLARININ YANINA ANTİK SAVAŞ MÜZESİ YAPILACAK

Kartal açıklamasının devamında ise “Halikarnassos Sur Projemiz, Avrupa Birliğinde çok benzeri bir projeyi başarıyla hayata geçirmiş olan Den Bosch Belediyesinden büyük ilgi gördü. Bir insanlık mirası olarak gördükleri Halikarnassos Surlarına, kendi tecrübelerini bizimle paylaşmak istemeleri Bodrum adına gurur verici. Vakfımız Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ve kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler'in başkanlığında yapılan çalışmalarla şimdiye kadar başarı ile yürüttüğü bu projeyi, uluslararası alanda bulduğu desteklerle kısa sürede tamamlayarak sur duvarlarının bulunduğu bölgede duvarların restorasyonu sırasında çıkarılan eserlerin sergileneceği Antik Savaş müzesi, Mozele Müze, Mars Tapınağı ve Stadyum gibi projeleri 3-4 yıl gibi kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu nedenle başta devlet kurumları olmak üzere ilçedeki yerel yönetim ve tüm STK'larla işbirliği içerisindeyiz. Bir dünyası mirası olan antik kentin toprak altında bulunan tüm değerlerini gün ışığına çıkartarak elde edeceğimiz değerlerle yılın 12 ayı turizm yapılabilir duruma gelebiliriz” dedi.