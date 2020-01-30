Fasulyeye benzer bir bitki olan börülceye, göbeği koyu renkli olduğu için karnıkara da denmektedir. Börülce (Vigna unguiculata), dünyanın birçok yerinde yüksek kaliteli bitki protein kaynağı olarak tüketilen bir baklagildir. Nispeten düşük yağ içeriğine ve tahıl tanelerine göre tamamlayıcı amino asit paternine sahip yüksek protein ve karbonhidrat içerikleri, börülce neye iyi geliyor? Börülcenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Börülce, A vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, selenyum, sodyum, çinko, bakır, fosfor vb. dahil olmak üzere neredeyse tüm gerekli vitaminleri ve mineralleri içerir. Börülce, anti-diyabetik, anti-kanser, anti-hiperlipidemik, anti-enflamatuar ve anti-hipertansif özellikler de dahil olmak üzere sağlığa yararlı özellikleri nedeniyle dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir gıdadır. Peki, börülce neye iyi geliyor? Börülcenin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BÖRÜLCE NEYE İYİ GELİYOR?

Börülcenin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Börülce kan plazmasında bulunan kötü kolesterol miktarını azaltmada önemli rol oynayan mükemmel bir çözünür diyet lifi ve proteini kaynağıdır. Ayrıca fitosterol adı verilen steroid bileşikleri içerir. Bunlar vücudumuzdaki standart kolesterol seviyelerini korumada çok etkilidir.

* Börülce antioksidan bakımından zengindir. Cildimiz için en faydalı iki element olan A vitamini ve C vitamini içerirler. Bunların her ikisi de cilt hücrelerinin serbest radikallerden zarar görmesini önleyebilir. Cildi onarır ve canlandırabilir. Börülcenin anti-oksidatif özellikleri, kırışıklıklar ve cilt lekeleri gibi çeşitli yaşlanma semptomlarını da giderir.

* Börülce, anemiyi ortadan kaldıran yüksek miktarda demir içerir. Demir, RBC’ler ve hemoglobin üretimi için gerekli olan protein metabolizmasına yardımcı olur ve aynı zamanda anemiyi de engeller.

* Börülce, kemiklerin gücünü ve yapısını korumak için hayati bir mineral olan kalsiyum ve fosfora sahiptir. Manganez, kemik metabolizması sürecinde yer alan enzimleri ve hormonları düzenleyerek kemik oluşumuna yardımcı olur. Fosfor da, kemiklerin kırılmasını ve osteoporozu engelleyen kemik mineral yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.

* Börülce, antikor üretimini teşvik ederek bağışıklık sistemine yardımcı olabilecek treonine sahiptir. Treonin, kolaj, kas dokusu ve elastin üretimi için gerekli olan serin ve glisini üretir. Sağlıklı ve güçlü bağ kasları ve dokularını korur. Treonin açısından zengin börülce, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

* Börülce zengin bir lif kaynağıdır ve ishal ve kabızlık gibi mide rahatsızlıklarını hafiflettiği bilinmektedir. Diyet lifi ayrıca genel sindirim sistemini kontrol altında tutmaya da yardımcı olur.

* Börülce içinde bulunan B vitamini tiamin, riboavin ve bunun türevleri, kalbin düzgün çalışmasını sağlamak için yeterli kan akışını uyarır ve kalp sağlığı üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir.