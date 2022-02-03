Burcu Kıratlı’nın dolandırılma davasında karar

Oyuncu Burcu Kıratlı’nın saadet zinciri yoluyla kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Mine Mumcu beraat etti.

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Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın ‘Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu'nun ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mine Mumcu'nun ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, sanığın beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu'nun müşteki Burcu Kıratlı'ya karşı, baştan beri ‘nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Müşteki Burcu Kıratlı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.