Çanakkale’de İstanbul manzarası

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak köprünün ‘kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar, Çanakkale'nin çehresini değiştirdi.

Havanın kararmasıyla birlikte ışıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul'dakine benzer bir manzara sunuyor.

İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı ‘kedi yolu' tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kısa bir süre sonra tabliye montaj çalışmalarına başlanacak.

Tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek. 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 MART 2022'DE TAMAMLANACAK

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 7 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. İHA