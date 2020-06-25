Çocuklarda yaz ishali neden olur? Yaz ishali tedavisi…

Yaz ishali özelikle yaz aylarının gelmesi ile bebek ve çocuklarda yaşanan çok yaygın bir sorundur. Sıvı kaybının çok fazla olduğu bu dönem için tedbir alınmadığı takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Peki, çocuklarda yaz ishali neden olur? İşte yaz ishali tedavisi…

İshal dışkının sıvı olması durumudur. Mikropları kişiden kişiye ve özellikle çocuktan çocuğa kolayca taşır. Henüz tuvalet kullanmayan çocuklarda daha çabuk yayılabilir. Sürekli tuvalete girme isteği, cıvık bir dışkı, karın ağrısı, kusma, bulantı, susuzluk ve halsizlik gibi sorunları beraberinde getirebilir. Günde ortalama 3'den fazla sulu dışkı ishalin en belirgin semptomlarından biridir. Birbirinden farklı nedenlere bağlı olarak gelişen ishal genellikle çevresel faktörlerle tetiklenebilir. Doğru el yıkama ve güvenli gıda kullanımı ishale neden olan mikropların yayılmasını önlemenin en iyi yollarından biridir.

İSHAL TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İshal sırasında doğru beslenmek gerekir. Özelikle lifli ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Muz ve patates potasyum kaybını önlediğinden tüketilmesi önerilir. Çocuğunuz ishal olduğu zamanlar da onlara hazırlayabileceğiniz en iyi gelen yiyecekler haşlama, makarna, püre, pirinç ve çorbadır. Çocuklarda yaşanan ishal rahatsızlıkları hafif ve orta dereceli olarak yaşanır. Durumu iyi görünen yalnızca ishal sorunu yaşayan çocuğunuza 1 litre kaynattığınız suyu soğutarak içerisine 1 tatlı kaşığı sofra tuzu, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı karbonat ilave ederek bu karışımı çocuğunuz gün boyu sık aralıklarla içirebilirsiniz. Eğer çocuğunuzda yüksek ateş ve geçmeyen bir ishal problemi varsa mutlaka doktorunuza başvurmanız tavsiye edilir.