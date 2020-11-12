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Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
Enkazdan kurtarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alınan kediler, sahiplendirilmeye başlandı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtulan kedilerden birini ise Haluk Levent sahiplendi. 
Sozcu.com.tr
Yaşam 12 Kasım 2020 - 12:03

İzmir’i sarsan depremin ardından enkazdan çıkarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği’nde tedavi altına alınan kediler yeni yuvalarına kavuşmaya başladı. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 90 saat sonra kurtarılan kediyi ise Haluk Levent sahiplendi.

(FOTO: SÖZCÜ)

KEDİNİN ADINI ‘PUDRA’ KOYDU

Kedinin adını ‘Pudra’ koyan Haluk Levent, “Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa’daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım” dedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

“VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK DUYARLILIK GÖSTERDİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Cihan Ziyan, Rıza Bey Apartmanı’ndan sekiz kedinin çıkarıldığını söyleyerek “Kedilerin sahipleri, kedilere bakmakta güçlük çekecekleri için kedilerin sahiplendirilmesini istedi. Sekiz kedimizden ikisini sahiplendirdik. Sağ olsunvatandaşlarımız bu konuda büyük duyarlılık gösterdi. Çok sayıda talep var. Hepsini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme: 12:13 - 12.11.2020
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