Dünyanın en meşhur vegan aktivistlerinden biriydi, deri çanta merakı ortaya çıktı

İskoçya'da yaşayan ve dünyanın en tanınan vegan aktivistleri arasında yer alan 41 yaşındaki Rafal Mysakowski'nin lüks markalara ait deri çantaları internet üzerinden satışa koyduğu ortaya çıktı.

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İskoçya’da yaşayan ve dünyanın en tanınan vegan aktivistleri arasında yer alan 41 yaşındaki Rafal Mysakowski’nin deri çanta merakı ortaya çıktı.

“Hayvanlara karşı nazik ol yoksa seni öldürürüm” gibi mesajlar paylaşan Mysakowski’nin Ben Nevis de dahil olmak üzere 282 dağın tepesine bu tarz mesajlar yerleştirdiği bir eylemi de bulunuyordu. Özellikle bu eyleminden sonra tanınan 41 yaşındaki vegan aktivist, Instagram’da da oldukça aktif olarak paylaşım yapıyor.

Hayvan hakları aktivisti Mysakowski’nin tüm bu mesajlarına rağmen aslında deri çanta meraklısı olduğu ortaya çıktı.

Edinburgh’da yaşayan Mysakowski’nin Gucci ve Burberry olmak üzere eBuy üzerinden deri çantalar sattığı belirlendi. Bu satışlardan 5 bin 700 sterlin yani yaklaşık 100 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Vegan aktivistin, yüzde yüz orijinal olarak etiketlediği ürünler arasında en pahalı olanının geçtiğimiz ay sattığı 550 sterlinlik Gucci çanta olduğu da belirlendi. ‘Sadece bir kaç kez kullanıldığı’ yazılan çantanın deri olması ise gözlerden kaçmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Mysakowski’nin evinin önünde yorum talebinde bulunurken, 41 yaşındaki adam ‘Üzgünüm söyleyecek bir şeyim yok.’ demekle yetindi.

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