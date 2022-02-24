Dünyanın ilk ahtapot çiftliği etik tartışma yarattı

Deniz ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte İspanyol Nueva Pescanova şirketi, önümüzdeki yıla ilk ticari ahtapot çiftliğini açmayı planlıyor, ancak bilim insanları bunun etik ve çevresel bir felaket olabileceği konusunda uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da açılması planlanan ticari ahtapot çiftliği tartışma yarattı. Nueva Pescanova şirketinin başlatacağı çalışma, çeşitli duyguları hissettiği bilinen ahtapotlar için kötü haber anlamına geliyor. Şirketin yerel makamlardan onay bekleyen çiftliğe 65 milyon avro (74 milyon $) yatırım yaptığı açıklandı.

2026 yılına kadar yerel ve uluslararası gıda zincirleri için yılda 3.000 ton üretim yapması ve Gran Canaria adasında yüzlerce kişi için istihdam oluşturması planlanan çiftliğin ticari anlamda desteği de mevcut.

Ahtapot çiftliği gibi bir nadir bir alanda çalışmak isteyen şirketin alanında rakipsiz olduğunu söylemek de mümkün değil. İspanyol şirketin Meksika ve Japonya’da rakip şirketleri bulunuyor. Ama on yıldan fazladır akademik araştırmalar yapan Nueva Pescanova, endüstriyel ölçekte üretim için gerekli koşulları sağlayarak rakiplerini yendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2010 ve 2019 yılları arasında küresel ahtapot ticaretinin değeri 1,30 milyar dolardan 2,72 milyar dolara yükseldi.

YAMYAMLIK ENDİŞELERİ

Bilim insanları ise olası bir ahtapot çiftliğinin felaket olduğunu belirtiyorlar. Geçen yıl, London School of Economics’teki araştırmacılar, 300 bilimsel çalışmayı gözden geçirerek, ahtapotların sıkıntı ve mutluluk yaşayabilecek duyarlı varlıklar olduğu ve yüksek refahlı çiftçiliğin imkansız olacağı sonucuna vardılar.

Ayrıca ahtapotların deniz ve okyanus içerisinde tükettikleri besinlerin çiftlik ortamında asla karşılanamayacağını savunuyorlar.

Şirket ise ahtapot yetiştirmeye yönelik önceki çabalarında yüksek ölüm oranlarıyla karşılaştı. Bunun dışında da saldırganlık, yamyamlık ve kendi kendini yaralama ile ilgili sorunlar yaşadılar.

Şirketin direktörü David Chavarrias, bu gelişmelerin üzerine tank koşullarının optimize edilmesiyle saldırganlığı ortadan kaldırdıklarını ve gözetim altında beş nesil yetiştirebildiklerini söyledi. Ellerindeki ürünlerin hiçbirinde yamyamlık davranışına rastlamadıklarını belirten Chavarrias, yine de tüm soru işaretlerini ortadan kaldıramadı.

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