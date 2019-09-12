Duyun artık sesimizi

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak olan Sümeyye Boyacı böyle seslendi. İlgisizlikten dert yanan milli yüzücümüz, “Türkiye’de tüm branşların her saniyesi canlı yayın yapılırken bizim Londra’ya dünyanın en büyük yarışına gittiğimizden kimsenin haberi yok. Neyimiz eksik, uzuvlarımız mı?” dedi.

Size bugün eşsiz bir sporcudan, dünya güzeli bir genç kızdan haberler vermek istiyorum… Gözleri ışıl ışıl bakan, asla vazgeçmeyen, içi umutla dolu ve bize cesaret veren milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'dan. Türkiye onu “Balıkların da kolları yok ama özgürce yüzüyorlar” sözleriyle tanıdı… Ve 1 Eylül 2018'de ilk kez röportaj verdiği SÖZCÜ Gazetesi'nin özel haberi ile… Paralimpik yüzmede rekordan rekora koşan Sümeyye Boyacı, şimdi de Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası için Londra'da. Para Swimming World Serisi'nde Amerika, İtalya, Finlandiya, Singapur ve Almanya'da toplam 6 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanan Boyacı, şimdi de Londra'da gerçekleşen şampiyonada ülkemizi temsil ediyor. Sümeyye yola çıkmadan önce beni aradı, “Neden basın bizimle ve başarılarımızla ilgilenmiyor” diye sordu. Çok haklı. Oysa ben haftalar öncesinden Sümeyye'nin ekibi ile konuşmuş, yarışları Londra'da nasıl izleyebileceğimi sormuştum. Geç haberim olduğu için de ne yazık ki akreditasyon alamamıştım. Orada olamasam da kalbim Sümeyye ile… Her gün mutlaka konuşuyoruz, yazışıyoruz. Büyük gün 14 Eylül Cumartesi! Sümeyye kendi branşı olan 50 metre sırtüstünde yarışacak… Ve kendi deyimiyle “İnşallah İstiklal Marşımızı okutacak!” Haydi Türkiye! Sümeyye'yi yalnız bırakma! İşte Sümeyye'nin bana anlattıkları.

EMİNE BULUT İÇİN…

ÖG: Londra'da devam eden bu yarışlar nedir, biraz anlatır mısın?

SB: Paralimpik yüzmede olimpiyatlardan sonra en önemli yarış bu; Dünya Şampiyonası… 81 ülke, 651 sporcusu ile katılıyor. İngiltere'de ve dünyada canlı yayınlanıyor. Bizim alanımızın en büyük yarışı. Hem branşım hem de kişisel olarak benim için çok çok önemli.

ÖG: Türkiye'de ise pek kimsenin haberi olmadı…

SB: Her yarışımızda olduğu gibi… Hiçbir kanal ya da gazeteci bizimle olmadı maalesef. Türkiye'de tüm branşların her saniyesi canlı yayın yapılırken bizim Londra'ya dünyanın en büyük yarışına gittiğimizden kimsenin haberi bile yok. Çok üzülüyorum buna. Bizim diğer sporculardan neyimiz eksik, uzuvlarımız mı? Hayatımın en önemli yarışı bu.

ÖG: İçime oturdu bu söylediklerin, sizin ancak fazlanız var Sümeyye… Ve sen zaten sayısız madalya getirdin şu ana kadar…

SB: Evet ama 14 Eylül günü 50 metre sırtüstünde birincilik madalyasını alırsam yüzmede cumhuriyet tarihimizin ilk kadın dünya şampiyonu olacağım. Ve ben eğer başarırsam, bu madalyayı başta Emine Bulut olmak üzere tüm iyi kadınlar adına almak istiyorum!

ÖG: Başaracaksın… Zaten başardın Sümeyye. Yaptıkların, şu mesajın, Türkiye'ye umut veriyorsun…

SB: Çok teşekkürler… İnşallah 14 Eylül'de İstiklal Marşımızı okutacağım.

ÇOK ÇALIŞTIM HEYECANLIYIM

ÖG: Nasıl hazırlandın?

SB: Tüm yıl boyunca antrenmanlarımı düzenli bir şekilde yaptım. Sponsorumun ve federasyonumuzun beni gönderdiği yarışlar sayesinde kendimi geliştirdim ve rakiplerimi gözlemledim. Son 2 ay ise evime bayram dışında inan hiç gitmedim. Yaz tatilim tamamen Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde geçti. Tabii ki çok heyecanlıyım, çünkü çok çalıştım sadece ben değil tüm ekibim çok çalıştı… Antrenörüm, fizyoterapistimiz ve en önemlisi başta annemle babam olmak üzere tüm ailem, bir de minik kardeşim… Hiçbir başarı tek kişilik değildir…

ÖG: Çok küçük bütçelerle müthiş işler yapıyorsun… Aslında nasıl bir desteğe ihtiyacın var?

SB: Yarışlara gitmek için çok büyük bütçeler gerekiyor bildiğiniz gibi. Ve yarışlara hazırlık kampları için de aynı şekilde. Mesela 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlığında Tokyo'da kamp yapmamız lazım; vücudumuzu alıştırmak için ama bütçeler yetersiz. O nedenle Tokyo'yla ikliminin benzemediği başka bir Japonya şehrinde ve çok daha az gün yapacağız. Ama beni en çok üzen ise şöyle şeyler; Türkiye'de Avrupa'nın en iyi spor merkezi bulunuyor, ama biz sponsor bulamıyoruz yeterince… Federasyonun bütçeleri zaten kısıtlı. Oysa, benim rakiplerim ve mesela Almanya Paralimpik Takımı, günlerce Tokyo'da kamp yapacak.

LÜTFEN GELSİNLER

ÖG: Dilerim bu röportaj ve başarıların sana aradığın destekleri getirir… Ve Tokyo'ya da rakiplerinle eşit şartlarda gidersin…

SB: Futbola gösterilen ilgi yavaş yavaş diğer diğer branşlara da gösterilmeye başlandı. Bizim yarışlarımız Türkiye'de televizyon kanallarında yayınlanmadığı için birçok kişi dilekçe yazıp tepki göstermiş, bir sürü mesaj geldi. Bu tür şeyler arz talep meselesi, ne kadar gün yüzüne çıkartırsak böyle şeyleri o kadar medyada yer alır ve değer görür. Bu açıdan sana özel olarak teşekkür ediyorum.

ÖG: Londra'daki yarışlarda senin de yüzeceğin finalin biletleri tükenmiş… Oradaki Türkler bilet bulamıyormuş…

SB: Lütfen gelsinler! Biz onları takımla içeri sokmaya çalışırız…

HAYALİ OLAN HERKESE…

ÖG: Türk halkına mesajın var mı?

SB: Beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Sadece onlara değil, gencine, paralimpiğine, hayali olan herkese… Bu yarışa hazırlanırken yaşadıklarım, gözyaşlarım, sıkıntılarım hiçbiri anlatmakla geçmez ama çalışmalarımın karşılığını alırsam, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletirsem, bununla birlikte sporumuza gerekli değerin verildiğini görürsem ve insanların kalbine minicik de olsa dokunup umut verebilirsem benden mutlusu yok.