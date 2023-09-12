Edremit Körfezi’nden 4 bin metrekare ‘hayalet ağ’ toplandı

Edremit Körfezi'nde 'Hayalet Ağ Avcıları' projesi kapsamında deniz dibinden 4 bin metrekare hayalet ağ toplandı. Antalya'da ise bir dalışta hayalet ağda takılıp kalan bir balık kurtarıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından yürütülen ‘Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi’ kapsamında, Ayvalık ilçesinde 24 günlük bir deniz çalışması gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, proje kapsamında deniz dibinden 1500 metrekare gırgır ağı, 2500 metrekare uzatma ağı, 200 metre trata ağı, 1 adet trol torbası, 15 adet balıkçı çapası ve 1450 kilogram ağırlığındaki bir teknenin motoru çıkarıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ayaz, “Hayalet ağların bulunduğu bölgelerde, ağlar kayalık bölgenin üzerini örttüğü için o bölge canlılar tarafından kullanılmaz haldeydi. Altında herhangi bir canlı yaşaması söz konusu olmadığı için bu bölgeler kapalıydı. Hayalet ağları kaldırdığımız için canlılar tekrar bu bölgeye yerleşecek. Bu çalışmalarda en küçük kazanç bizler için önemli. Bu bölge tekrar canlılığına kavuşacaktır” dedi.

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde ise Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı dalışta bir hayalet ağla karşılaştı.

Prof. Dr. Gökoğlu ve beraberindeki ekip, ağda takılıp kalan iki balığın öldüğünü, birinin ise diğer balık ve canlılar tarafından yenilerek sadece iskeletinin kaldığını gördü.

Ağda takılıp kalan ve canlı olan bir balık ise ağdan kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı. Hayalet ağ ise kesilerek başka canlılara zarar vermemesi için karaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Gökoğlu, “Konyaaltı’ndaki borunun etrafına sık sık dalış yapıyoruz. Her dalışımızda bir olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Bazen çöp yığınlarını, plastikleri çıkarıyoruz bazen balığı oltadan kurtarıyoruz. Son dalışımızda da borunun ucuna dolanmış bir hayalet ağ bulduk. Bu ağ uzun zamandır orada balıkları tutmaya devam ediyor. Ağı oradan aldık, üzerinde 1’i canlı 3 balık vardı. Canlı olanı kurtardık. Ağa takılan balıklardan birinin iskeleti kalmıştı” dedi.

Hayalet ağların deniz ekosistemine oldukça zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Ağın içerisinde kalan balık, başka balık ve canlılar tarafından tüketiliyor. Eğer başka bir balık tüketmeye gelirse o balık da takılıp kalabiliyor. Hayalet ağlar doğayı sürekli tüketir. Ağ yırtılıp ömrünü tamamlayana kadar doğada tüketime devam eder. Bu çok uzun bir süre. Denizdeki ekosisteme oldukça zarar veriyor” diye konuştu. (DHA)