Ekoloji Birliği’nden Erdoğan’a yanıt: Vandal değil, yaşam savunucularıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir Eti Maden İşletmeleri Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılış töreninde yaptığı ve çevrecileri hedef alan konuşmasına Ekoloji Birliği’nden tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Asıl gayenin Türkiye’nin enerji yatırımlarının baltalanması olduğunu biliyoruz” sözlerine tepki gösteren Ekoloji Birliği yaptığı açıklamada “Ekoloji mücadelesi, emek ve demokrasi mücadelesi ile birlikte geleceğine sahip çıkma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

“DOĞAMIZI KAPİTALİST SİSTEME KAPTIRMAYACAĞIZ”

Doğal kaynaklarımızın sermayenin yoğun saldırısı altında olduğu, sermayenin de en büyük desteğini işbirliği yaptığı iktidardan aldığının belirtildiği Eş Sözcüler Süheyla Doğan ve Coşkun Özbucak imzalı yazılı açıklamada, “Ormanlarımız, yer altı kaynaklarımız, sularımız kısaca doğamız kapitalist sistem tarafından meta olarak görülmekte ve sömürülmektedir. Ancak halkımız gerçekleri görmekte, köylerde ve yaşam alanlarında havasına suyuna toprağına sahip çıkmaktadır. Yükselen ekoloji mücadele karşısında da iktidar ve şirketler paniklemeye başlamıştır” sözlerine yer verildi.

“BİZLERİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İktidar ve şirketler ekoloji mücadelesi verenleri kendilerince karalamaya, halkın gözünden düşürmeye çalıştıklarının da ifade edildiği açıklamanın devamı şöyle:

“Bunu başaramayacaklar çünkü toprağına, suyuna geleceğine sahip çıkan halk kararlı. Verilen mücadele haklı ve meşrudur. Emperyalist-kapitalist saldırıya karşı direnme hakkını kullanan halka ve ekoloji örgütlerine AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Çevreci maskesi takmış vandallar’, ‘Arkası karanlık birçok marjinal’ denmesini asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin halkının ve yaşamı savunanların yanında olması gerekir.”

“HALKINA SAHİP ÇIK!”

“Cumhurbaşkanı öncelikle iklim krizini hızlandıran karbon salınımına yol açan termik santrallar gibi ekolojik yıkım projelerini durdurmalı. Susuzluk ve kuraklığın iyice arttığı bu dönemde aşırı su kullanan ve hiçbir kamusal yararı olmayan ve doğayı tahrip eden metalik madencilik projelerini kapatmalı, Paris Anlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasına destek vererek karbon salınımını azaltıcı tüm tedbir ve önlemleri acilen yerine getirmelidir. Talan ve yağmacı sermaye şirketlerine değil, yaşamı savunanlara, halkına, köylüne sahip çık!”