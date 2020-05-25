Elon Musk ve Grimes, bebeğin adını değiştirmek zorunda kaldı

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve eşi Grimes'ın bebeklerine "X Æ A-12" adını vermeleri tartışmalara neden olurken, sembollerden oluşan ismin California yasalarına göre uygun olmadığı hatırlatılınca çift, isim değişikliğine gitti. Bebeğin yeni adı ise Roma rakamlarından oluşuyor.

Elon Musk, mayıs ayı başında dünyaya gelen çocuğuna eşi Grimes ise seçtikleri isimden dolayı tartışmalara neden olmuştu. Çift oğullarına X Æ A-12 adını vermiş ve ismin telaffuzu ve anlamı ile ilgili sorular gelmeye başlamıştı.

SpaceX, Tesla ve PayPal’ın kurucusu olan Musk’ın profesyonel model olan annesi Maye Musk, bebeğe “X” diye hitap ettiklerini söylerken, sembollerden oluşan ismin California eyaletinin yasalarına aykırı olduğu hatırlatılmıştı. Bu nedenle çift, bebeğin isminde değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

BEBEĞİN ADINDA UFAK DEĞİŞİKLİK

32 yaşındaki müzisyen Grimes, dün Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bebeğin adını değiştirdiklerini açıkladı. Bir hayranının, “California yasalarından dolayı bebeğin adını değiştirdiniz mi? Bebeğin yeni adı ne?” sorusuna yanıt vererek, ismi “X Æ A-Xii” şeklinde değiştirdiklerini belirtti. Grimes, “California yasalarında tek çizgiye izin veriliyor” dedi.

Değişikliği açıklayan Grimes, “X Æ A-Xii, Roma rakamları. Dürüst olmak gerekirse böyle daha havalı” yorumunu yaptı.

“X Æ A-12” NE ANLAMA GELİYOR?

Yaptığı esprileriyle tanınan Musk'ın oğlunun adını açıkladığı Twitter paylaşımı başta birçok kullanıcı tarafından ciddiye alınmasa da, ardından Grimes'ın bu ismin ne anlama geldiğini açıklamasıyla işler ciddiye bindi.

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve eski İngilizce'de bir bağ anlamı taşıyor. Zamanla kullanımı azalsa da, Danca, Norveççe ve İzlandaca'da Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Grimes da son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti.

A-12 ise, Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Üretimi sırasında tasarımcılar tarafından Archangel ani Büyülü Melek olarak adlandırılmıştı. Grimes ayrıca Archangel'ın favori şarkısı olduğunu belirtmişti.

Çiftin oğullarının isminin nasıl telaffuz edildiği ise belirsizliğini koruyor. Elon Musk, Twitter'da bir takipçisinin, “X Ash Archangel” şeklinde okunup okunmadığı sorusunu sorduğu mesajı sadece beğenmekle yetindi.