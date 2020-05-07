Elon Musk’ın oğluna koyduğu isim bürokrasiye takıldı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde altıncı kez baba oldu. Sevgilisi Grimes'dan olan ilk oğluna koyduğu "X Æ A-12" isimle de tartışma yaratmıştı. Ancak Los Angeles'taki sağlık ofisinden bir bilir kişinin yaptığı açıklamaya göre, California eyaletinin yasalarına göre bir bebeğe sadece sembollerden isim koymanın legal olmadığı söylendi.

Gerçek adı Claire Bucher olan müzisyen Grimes’dan ilk bebeğini kucağına alan Elon Musk, oğluna verdiği isimle gündemdeki yerini koruyor. Musk’ın o isimde ciddi olup olmadığı henüz bilinmezken, Los Angeles’taki Halk Sağlığı Başkanlığından açıklama geldi.

Musk ve Grimes’ın oğullarına koyduğu “X Æ A-12” adının California yasalarına aykırı olduğunu söyleyen bilir kişi, böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.

“X Æ A-12” NE ANLAMA GELİYOR?

Yaptığı esprileriyle tanınan Musk’ın oğlunun adını açıkladığı Twitter paylaşımı başta birçok kullanıcı tarafından ciddiye alınmasa da, ardından Grimes’ın bu ismin ne anlama geldiğini açıklamasıyla işler ciddiye bindi.

Æ, a ve e’nin birleşiminden oluşan Latince ve eski İngilizce’de bir bağ anlamı taşıyor. Zamanla kullanımı azalsa da, Danca, Norveççe ve İzlandaca’da Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Grimes da son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti.

A-12 ise, Lockheed’in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Üretimi sırasında tasarımcılar tarafından Archangel ani Büyülü Melek olarak adlandırılmıştı. Grimes ayrıca Archangel’ın favori şarkısı olduğunu belirtmişti.

Çiftin oğullarının isminin nasıl telaffuz edildiği ise belirsizliğini koruyor. Elon Musk, Twitter’da bir takipçisinin, “X Ash Archangel” şeklinde okunup okunmadığı sorusunu sorduğu mesajı sadece beğenmekle yetindi.