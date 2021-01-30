‘Eşinin resmini yaptırmaya geldi sonra evlilik programında gördük’

Dövme… Birçok insanın kendince anlamı bulduğu birçok şeyi vücudunda kalıcı hale getirdiği bir sanat. Kimi vatandaş anlamlı bulduğu bir şeyi vücudunda kalıcı hale getiriyor, kimi vatandaşsa ameliyat izini kapattırmak için dövme yaptırıyor. Bazılarıysa aşkını ilan etmek için yaptırıyor ya da tepkilerini vücutlarına dövme yaptırarak yansıtıyorlar.

Son günlerde meşhur olan bir dövme var. Hazer Amani ve Sıla çifti geçtiğimiz günlerde bir yıllık evliliklerini noktaladı. Ünlü şefin, koluna dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Dövmede “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası ben sana artık hiçbir şey değilim.” ifadelerine yer vermişti.

Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu 21 yaşındaki Brooklyn Beckham 6 gün önce yaptığı bir Instagram paylaşımında nişanlısına yazdığı bir aşk mektubunu ensesine dövme olarak yaptırdığını göstermişti. Bu dövme ile genç Beckham vücudunda partneri hakkında beşinci kalıcı dövmeyi yaptırmış oldu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör @brooklynbeckham’in paylaştığı bir gönderi

Eğer dövme söz konusuyla Beckham ailesi ön plana çıkıyor. David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın da 2018 yılında düzenlenen British Fashion Awards'ta “Aşkım benim, ben de aşkımın” anlamına gelen dövmesini sildirdiği görülmüştü. Bu durum “Beckham çiftinin ayrılık sinyalleri” olarak yorumlansa da moda tasarımcısı Victoria'nın dövmeden sıkıldığı için sildirdiği ortaya çıkmıştı.

Tıpkı Victoria Beckham gibi bazı vatandaşlar yaptırdıkları dövmelerden dolayı daha sonra pişman olabiliyorlar. Kimi sevgilisinden ayrılıyor, kimi eşinden boşanıyor, kimiyse sadece sıkılıyor. Dolayısıyla bu gibi durumlar pişmanlığa yol açıyor. Halbuki tecrübeli dövme sanatçıları bu gibi durumlarda daha en başında uyarılarda bulunuyorlar. Dövme Sanatçısı Şener Öner konuyla ilgili olarak “Dövme sizin hayatınız boyunca taşıyacağınız, ölünce de yanınızda götüreceğiniz bir şey.” ifadelerini kullanıyor.

Peki dövme sanatçıları bu dövmeleri yaparken nelerle karşılaşıyorlar? Dövme yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından ilginç istekler geliyor mu? Dövme sanatçıları dövme yaptırmak isteyen vatandaşlara ne gibi telkinlerde bulunuyorlar? Birçok ünlü futbolcunun da dövmesini yapan dövme sanatçısı Timuçin Değirmenci ve dövme stüdyosu sahibi Şener Öner'e sorduk.

‘ALİ’Yİ ZALİM’ YAPTIM

İnsanların yaptırmaktan daha sonradan pişman olabileceği dövmeler dövmeciler tarafından seziliyor.

Dövme Sanatçısı Timuçin Değirmenci bazen müşterileri pişman olabilecekleri dövmeler yapmaktan vazgeçirdiklerini bazen de müşterilerin çok kararlı olduğunu söylüyor. Değirmenci, “Biz 7 yıldır birlikteyiz, kesinlikle ayrılmayız.” diyenler oluyor. Ancak birçok kez bize gelip, “Bu dövmeyi nasıl kapatırız?” diyorlar. Model konusunda da yönlendirdiğimiz çok oluyor. Ali ismini “Zalim” kelimesine çevirdiğimiz oldu. ‘Can' ismini yazdıran bir müşterimizin dövmesini, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra “I believe, I can fly” (İnanıyorum, uçabilirim) şeklinde, yeni bir dövmeye çevirmiştik” diyor

Dövme Sanatçısı Şener Öner de sevgililer konusunda dövme yaptırmaya gelenleri uyardıklarını söylerken ağır siyasi içerikli dövmeler yapmamaya da özen gösterdiklerini belirtirken, “ Çünkü o insanlar eninde sonunda o yaptırdıkları dövme ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar” diyor.

‘SARHOŞA DÖVME YAPMIYORUZ’

“Uyarılar bir noktaya kadar peki yapmayı reddettiğini dövmeler var mı?” dediğimizde müşterilerden gelen karalama taleplerini reddettiğini anlatıyor Değirmenci. Dövme sanatçısı, “Bazen müşterilerimiz vücudunda bulunan bir yazıyı karalamamı istiyor. Ben karalamak yerine onu daha iyi bir dövmeye yönlendiriyorum. Bir dövmeyi, insan vücuduna karalamak dövme sanatına aykırı geliyor” diyor.

Değirmenci ayrıca sarhoş olan kimseye dövme yapmadıklarını da ekliyor.

‘EŞİNİN DÖVMESİNİ YAPMADIK EVLİLİK PROGRAMINDA GÖRDÜK’

Dövme Sanatçısı Şener Öner, eşinin portresini yaptırmak isteyen bir kişiyi nasıl vazgeçirdiğini anlattı:

Bir müşterimiz eşinin portresini yaptırmak istemişti. Ben biraz konuşunca aralarının bozuk olduğunu hissettim. Biz dövmeyi yapmak için kendisini biraz oyaladık. Randevu günü geldiğinde eşiyle boşandıklarını söyledi. Beyefendi ‘Ben zaten gönlü olsun diye yaptıracaktım ama hiçbir şekilde ikna olacağı yok.' dedi. Kendisini bir süre sonra evlilik programında görmüştüm

‘MESLEK SEÇERKEN SORUN YAŞAYANLAR VAR’

Dövmelerinden pişman olanların da sayısı hiç az değil. Dövme sanatçısı Timuçin Değirmenci dövme yaptırdıktan sonra meslek seçimi yapan kişilerin pişman olabildiklerini aktarıyor.

Dövme Sanatçısı Şener Öner “Bizde ‘arkadaş dövmesi' diye bir tabir vardır. Bazı kişiler dövme yapmaya heveslenirler. Bir şekilde makine ve boya temin ederler. En yakınlarındaki insanların üzerinde öğrenmeye kalkarlar. O insanlar da tabii ki yaptırdıklarına pişman olurlar. Bu tarz dövmelerden kurtulmak için ya da üzerini kapattırmak için bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPTIĞINIZ EN İLGİNÇ DÖVME NE?

Dövme sanatçısı Timuçin Değirmenci: İnsanların yaralarını ya da dikiş izlerini kullanarak bir model yaratıyoruz. Örneğin, dikişlerin göründüğü bir ameliyat izine fermuar görüntüsü veriyoruz. Tabii birçok ilginç isteklerle de karşılaşabiliyoruz. Müşterilerimizden biri dördüncü evliliğini yapmıştı. Bir küfrü kendi hayat felsefi olarak belirlemişti ve bu evliliğinin sonunda o dövmeyi yapmamızı istemişti. Bir başka müşterimiz de eşinden ayrılır ayrılmaz mahkemeden sonra bize geldi. 3 seans sürecek olan bir dövmeyi, bir seansta 8-9 saat dayanarak yaptırdı. Bir erkek arkadaşımız da nedenini bilmediğimiz bir şekilde “Sebebimsin Muro” dövmesini yaptırmıştı.

Dövme sanatçısı Şener Öner: Şu ana kadar yaptığımız en ilginç dövme Zekeriya Beyaz'ın dövmesi oldu. Dövmeyi yaptıran müşterimize neden bu dövmeyi yaptırdığını sorduğumuzdaysa, yalnızca sempatisi olduğunu söylemişti. Üstelik bu dövmeyi bir fuarda basının önünde yaptırmıştı. Ayrıca biz de kendisine telkinlerde bulunmuştuk fakat çok kararlıydı. Yaşı da çok genç değildi, 30'lu yaşlarda olgun bir beyefendiydi.

30 YAŞINA KADAR GÖRÜNÜR BÖLGELERE

Dövme Sanatçısı Şener Öner'e göre 30 yaşına kadar insanlar daha görünür olan kolları gibi bölgelerine dövme yaptırıyor. 30 yaşının altındaki kişilere de ‘iddialı' dövmeler yapmamaya özen gösteriyorlar.

Şener, “Dövme sizin hayatınız boyunca taşıyacağınız, ölünce de yanınızda götüreceğiniz bir şey. 17-18 yaşlarında yaptırdığınız bir dövmeyi 80 yaşında da taşıyabiliyor olmalısınız” değerlendirmesinde bulunuyor.

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