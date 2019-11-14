Folik asidin sağlığa birçok faydası bulunur. Vücuttaki amino asit miktarını düzenler ve kalp sağlığının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca beyin sağlığı için mükemmel bir vitamindir. Hatta araştırmalar Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olabileceğini ve yaşlılığın bir parçası olabilecek genel hafıza kaybına yardımcı olduğunu göstermiştir. Peki vücuda bu kadar çok faydası bulunan folik asit kilo aldırır mı?

Folat eksikliği antidepresanlara daha az etkili bir tepki ile bağlantılı olduğundan, depresyonla mücadelede yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu takviyeleri almanın diğer faydaları ise azaltılmış bir anemi riski ve yüksek tansiyonu içerir. Folik asit, vücudun yeni hücreler üretmesine ve muhafaza etmesine yardımcı olur ve hamile kadınlar için doğum kusurlarını ve özellikle Nöral Tüp Defektlerini azaltmaya yardımcı olur.

FOLİK ASİT KİLO ALDIRIR MI?

Folik asit alımınızı artırmak özellikle sağlıklı diyet ve doğal takviyelerle artırıyorsanız, kilo alımına neden olmayabilir. Ancak, folat eksikliği kilo kaybına neden olabilir. Bu nedenle folat seviyelerinizi yenilerken, eksikliğinizden kaynaklanan kilo kaybını da durdurabilirsiniz. Folik asit kullanımı herkeste kilo aldırmaz. Kilo alma durumu kişiden kişiye göre değişebilir.

FOLİK ASİT İÇEREN BESİNLER

-Kavun

-Muz

-Bamya

-Fasulye

-Et

-Yeşil yapraklı sebzeler

-Domates suyu

-Brokoli

-Limon

-Mantar

-Portakal suyu

-Kuşkonmaz

FOLİK ASİT ALMAK İÇİN GÜNÜN HANGİ SAATİ EN İYİSİDİR?

Folik asit takviyenizi sabah veya akşam saatlerinde almanız tavsiye edilir. Her gün aynı saatte almaya özen göstermelisiniz. Böylelikle, folik asidi almanızı hatırlamanıza ve vücutta daha etkili bir şeklide işlemesine yardımcı olur.