Fransa’ya çalışmaya gitti, Türkiye’ye dönünce köyüne müze yaptı

Yıllarca Fransa'da çalıştıktan sonra köyde komşusunun evini satın alarak ata yadigarı eserlerden oluşan müze kuran İsmail Ünat, tarihe yolculuk yapmak isteyen vatandaşları bekliyor.

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Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’nde yaşayan İsmail Ünat, yıllarca Fransa’da ormancı olarak çalıştı ve yurt dışında eski evleri alarak tadilatını gerçekleştirdikten sonra satarak geçimini sağladı.

Bir süre sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ünat, köyde komşularının evini satın aldı. Tarihi yapısı bozulmadığı için burayı bir müze haline getirerek torunlarına miras kalması için topladığı eşyaları da buraya yerleştirdi.

Müzeyi gezenler Nikfer Mahallesi’nin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yapmış oluyor.

İsmini ise Nikfer Kültür Evi olarak adlandırdığını ifade eden İsmail Ünat, burayı gezmek isteyenleri özel olarak karşılıyor ve içeride bulunan tarihi yolculuğa anlatarak eşlik ediyor.

“MÜZEMDE BİNİ AŞKIN ESER VE PARÇA VAR”

Torunlarına miras olduğunu anlatan Ünat, “1972 yılında Fransa’ya gittim, ormancı olarak 2004 yılına kadar eski evlerin alım satımını gerçekleştirdim. Böyle işler ile uğraştığım için hevesim vardı bir eserim olsun istiyordum. Nikfer’e gittim burası komşumun eviydi. Baktım bina güzel, burayı bir müzeye çevirmeye karar verdim. Torunlarıma bir miras kalsın diye uğraştım. Bu müzemde bini aşkın eser ve parça var. Bunları köyden ve çevre köylerden topladım. Topladıkça değere bindi ve fiyat olarak herkesin elinde değerlendi. Elimden geldiği kadarıyla toparladım ve bir eser yaptım. Çocuklarıma torunlarıma bir eser kalırsa ne mutlu bana” dedi. (İHA)