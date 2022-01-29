Greenpeace’den nesli tükenmeye başlayan penguenler için ilginç proje

Greenpeace, popülasyonları azalmaya başlayan penguenler için ilginç bir proje geliştirdi. Çevre dostu kuruluş, Trafalgar Meydanı'na penguenlerden görüntülerin yayınlandığı bir portal kurarak insanları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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Çevre dostu kâr amacı gütmeyen Greenpeace tarafından kurulan dev portal Trafalgar Meydanı’nda, Antarktika Yarımadası’ndaki uzak kolonilerden canlı görüntüler yayınlıyor. Böylece, iklim etkilerine karşı en savunmasız olan yerin değişen koşullarına ışık tutmayı hedefleniyor.

Greenpeace, iklim değişikliğinin gözle görülür bir sonucu olarak, civciv yetiştirmek için çok soğuk bir bölgeye taşınan Gentoo penguenlerinin üreme kolonisiyle karşılaştığını anlatıyor. Hayır kurumu şu anda Antarktika Yarımadası’nda kaybolan penguen popülasyonlarını incelemek için ABD’deki Stony Brook Üniversitesi’nden bilim insanları ile birlikte çalışıyor.

Greenpeace İngiltere’den Will McCallum, “Salgın sırasında çoğumuz doğadan oldukça kopuk hissettik, ancak çevremizdeki dünya dönmeye devam ediyor ve Antarktika gibi yerler iklim değişikliğinden etkilenmeye devam ediyor. Doğa belgesellerinde bu yerleri görüyoruz ve başka bir dünya gibi görünüyorlar ama değiller, onlar bizim dünyamız” dedi.

McCallum, kampanyanın şehir sakinlerini sevimli yaratıklara yaklaştırarak okyanusların durumunun ne kadar gerçek ve acil olduğunu gösterebileceğini ekliyor.

Okyanus aktivisti Louisa Casson da Antarktika’dan portal aracılığıyla konuştu ve bölgedeki kötüleşen çevre hakkındaki mesajı yineledi.

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