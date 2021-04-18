Hem tatil hem de kripto para cenneti

ABD'nin önde gelen ve Avrupa ile Türkiye'de kripto para yatırımı yapan Migration İnvestments Şirketi Bodrum'daki Manastır Otel'de Türk yatırımcılar ve şirketin bölge temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya şirketin kurucu ortağı Aran Hawker, Bodrum temsilcisi Özlem Özce, ABD'li yatırımcı Kyle Van Cure, Wawa Cure, Bilira'nın kurucu ortağı Vidal Arditi ve CoinPanel Platformu yöneticisi Deniz Yazar ile Kripto Sözlük Yayın Organı Temsilcisi Eren Caner katıldı.

BUNLAR ŞAŞIRTICI DEĞİL

Kripto para sisteminde olan birçok ABD ve AB vatandaşlarının Türkiye'ye yerleşmek için vatandaşlık yolunu tercih ettiğini belirten Migration İnvestments Müdürü Taymour Polding “Yatırım yolu ile Türk pasaportu alan ABD'li sayısı hızla artıyor. Kripto para yatırımcısı bir dostumuz da hem Bodrumlu hem Türk oldu. Yatırımlarını buraya aktardı. Bodrum'da kripto para yöneticileri şube açıyor” dedi. Özlem Özce ise “Pandemiyle birlikte turistik ilçede kripto üzerinden parasını değerlendiren kişilerin yatırımları, yabancıların dikkatini çekmeye başladı. Kripto para yatırımcıları Bodrum'da servetlerinin bir kısmını gayrimenkule yatırıyor” diye konuştu. Aran Hawker ise yıllarca tatil yaptığı Türkiye'yi ikinci vatanı gördüğünü söyledi, ekledi: Bodrum'un artık kripto para yatırımcıları arasında popüler hale gelmesi şaşırtıcı değil.

ABD'li çifte Türk pasaportlu pasta

Türk vatandaşlığına geçerek Bodrum'a yerleşmeye karar veren Kyle Van Cure ile eşi Wawa Cure'nin nikahları Bodrum'da kıyıldı. Cure çiftinin arkadaşları üzerinde Türk Pasaportu tasarımı olan dev pastayla sürpriz yaptı. Kyle Van Cure kripto parayla ilgili olarak şöyle konuştu: Kripto para ile gerçekten çok önemli bir servet edindik ve bu servetin önemli bir bölümü Bodrum'da gayrimenkul yatırımı yaparak değerlendirdik. Bodrum'a yerleşmek isteyen onlarca ABD vatandaşı böyle bir fırsat doğmasını bekliyordu, çok güzel oldu.