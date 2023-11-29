Herkesi çileden çıkardı: Antalya-Moskova uçuşunda inanılmaz olay

Antalya'dan Moskova'ya giden uçakta inanılmaz olay... Yolcular arasında yer alan bir kadın, yanında oturan yabancı bir erkeği cinsel olarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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İddia edilen cinsel ilişki, Rusya’ya ait Pobeda Havayolları’nın beş saatlik uçuşunda, yolcular arasında çocukların da bulunduğu bir sırada gerçekleşti.

Rusya’daki Vnukovo Havaalanı’a inen uçakta seyahat eden 29 yaşındaki Valeria adlı bir kadını tutuklayan polis, yolcular ve mürettebat tarafından alkışlandı ve tezahürat yapıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, ekonomi sınıfında yanında oturan adam başlangıçta Valeria isimli kadına direnmeye ve onu itmeye çalıştı. Ancak uçuş görevlileri ve diğer yolcular kadının, adama oral seks yapmasına büyük bir şaşkınlıkla tanık oldu.

Kadının birçok tuhaf davranışta bulunduğunu öne süren görgü tanıkları, sarhoş olduğunu, uyarılmasına rağmen e-sigara içtiğini ve diğer yolcuları çileden çıkardığını anlattı.

Kadının ayrıca davranışlarını örtbas etmek için uçuş ekibine yüz dolarlık bir rüşvet vermeye çalıştığı da iddia edildi. Bir hostes banknotu çöp kutusuna attı ve Valeria’nın daha sonra çöpü uçağın zeminine boşaltıp parayı aldığı görüldü.

Polis konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

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