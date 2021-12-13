Hint güzeli Kainat Güzeli oldu

İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması dün gece gerçekleşti. Etkinlikte jüriyi etkilemeyi başaran Hint güzeli tacın sahibi oldu.

Sozcu.com.tr

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Hindistan adına İsrail’in Eliat kentindeki Kainat Güzellik Yarışması’na katılan Harnaaz Sandhu, tacın sahibi oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80’den fazla katılımcıyı geride bırakan Sandhu, “Kendinizin eşsiz ve biricik olduğunu bilin ve bu sizi güzel yapıyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu” dedi.

Corona virüsü salgını ve Omicron varyantıyla birlikte kapanmanın yaşandığı İsrail’de gerçekleşen etkinlikte Sandhu’nun sözleri büyük beğeni topladı.

Sandhu’nun açıklamaları büyük alkış topladı. Hint güzel’in arkasından Paraguay’ı temsil eden Nadia Ferreira ve Güney Afrika’dan Lalela Mswane geldi.