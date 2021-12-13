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Hint güzeli Kainat Güzeli oldu

İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması dün gece gerçekleşti. Etkinlikte jüriyi etkilemeyi başaran Hint güzeli tacın sahibi oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:09 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hint güzeli Kainat Güzeli oldu

Hindistan adına İsrail’in Eliat kentindeki Kainat Güzellik Yarışması’na katılan Harnaaz Sandhu, tacın sahibi oldu.

Tacı kazanan genç manken gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80’den fazla katılımcıyı geride bırakan Sandhu, “Kendinizin eşsiz ve biricik olduğunu bilin ve bu sizi güzel yapıyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu” dedi.

Hindistan’ın güzeli yarışmada başarıya ulaştı.

Corona virüsü salgını ve Omicron varyantıyla birlikte kapanmanın yaşandığı İsrail’de gerçekleşen etkinlikte Sandhu’nun sözleri büyük beğeni topladı.

Yarışmada Paraguay’ı temsil eden Ferreira ikinci oldu.

Sandhu’nun açıklamaları büyük alkış topladı. Hint güzel’in arkasından Paraguay’ı temsil eden Nadia Ferreira ve Güney Afrika’dan Lalela Mswane geldi.

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