İkinci cemre ne zaman düşecek, nereye düşer?

İlkbaharın habercisi kabul edilen cemre düşmeye devam ediyor. İlk cemrenin düşmesinin ardından vatandaşlar ikinci cemre düştü mü merak etmeye başladı. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşer

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İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Soğuk geçen ayların ardından baharın müjdecisi olarak görülen cemre ne zaman düşecek merak konusu oldu. Peki cemre nedir? İşte cemre hakkında bilinmesi gerekenler.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.