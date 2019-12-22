İnşaatlar bitti mahkeme ‘dur’ dedi

Bahçeşehir Gölet bölgesine kafeteryalar, mağazalar halkın ve kamuoyunun tüm tepkilerine rağmen inşaa edildi. Mahkeme iptal kararını çok geç verdi. Her yer beton yığınına dönüştü.

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için 2015'te alınan kararla başlayan yeşil alanı betonlaştıran sürece karşı yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce inşaatlar için verilen ruhsatlar iptal edilmiş, ihale işlemi durdurulmuş, ancak mahkeme kararlarına rağmen inşaat sürmüştü. CHP'li Başakşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Gümüş, Zeynel Yılmaz, Erdoğan Dulkadir, Murat Özkurt, Ayhan Geygel tarafından 4 Ocak 2018'de onaylanan Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Gölet Bölgesi imar planlarının iptali istemiyle Başakşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dava açılmıştı.

TİCARİ BİR FONKSİYONDU

29 Nisan'da hazırlanan bilirkişi raporunda, inşaatın ticari bir faaliyete dönüştüğü tespit edilmişti. Dava 16 Ekim'de karara bağlandı. Mahkeme imar planlarını oybirliğiyle iptal etti. Kararda, yeşil alanın kullanım amacına hizmet edecek yapılardan ziyade kâr amacı güden ticaret fonksiyonu bulunduğuna dikkat çekilerek bu durumun şehircilik ilkeleri, ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.