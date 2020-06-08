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Justin Bieber: “Her şeyimi siyahların kültürüne borçluyum”
Justin Bieber: “Her şeyimi siyahların kültürüne borçluyum”
Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, tarzında, müziğinde ve kariyerinde siyahilerden ilham aldığını söyledi bundan böyle sosyal medya hesaplarını ırksal adaletsizliğe karşı kullanacağını belirtti.
Yaşam 8 Haziran 2020 - 09:21

Yaklaşık iki hafta önce bir polis tarafından öldürülen Afro Amerikalı George Floyd’un yankıları devam ederken, bir açıklama da ünlü şarkıcı Justin Bieber’den geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tarzında, müzğinde ve kariyerini oluşturan her şeyde siyahların kültüründen ilham aldığını ve yararlandığını açıkladı. 26 yaşındaki şarkıcı, “Siyahların kültüründen ilham alıyorum. Siyahların kültüründen faydalanıyorum. Tarzım, şarkı söyleme biçimim, dansım, performansım ve moda anlayışım; hepsi siyahların kültüründen etkileniyor ve ilham alıyor. Bugünden itibaren, platformumu ırksal adaletsizliğe ve sistematik baskıya dair öğrenmek, konuşmak ve çok ihtiyaç duyulan değişimin bir parçası olmanın yollarını bulmak için kullanacağıma söz veriyorum” ifadesini kullandı.

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