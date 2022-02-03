K-Pop grubu BTS’nin kostümleri açık artırmada 160 bin dolara satıldı

K-Pop grubu BTS tarafından 2021 Grammy'de giyilen takımlar, MusiCares yardım kuruluşu için açık artırmada 160 bin dolara satıldı. Açık artırmada ayrıca Keith Richards, Paul McCartney ve Slash'tan eşyalar de satıldı.

Sozcu.com.tr

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Güney Koreli erkek grubu BTS’nin 2021 Grammy’lerinde giydiği yedi takım, kâr amacı gütmeyen kuruluş MusiCares’in yararına bir Julien’s Auctions etkinliğinde 160.000 dolara satıldı.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook’tan oluşan yedi kişilik grup, Los Angeles’ta düzenlenen 63. Grammy Ödül Töreni’nde Dynamite şarkılarını seslendirirken özel yapım takım elbiselerini giydiler. Takımlar, Julien’s Auction’ın 50 bin dolarlık satış tahminlerinin üstünde bir fiyatla satılarak dikkat çekti.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, yedi üye tarafından imzalanan bir Epiphone marka 56 Les Paul Pro elektro gitar 64 bin dolara satıldı.

Ayrıca, etkinlikte Beatles’tan Paul McCartney’nin bas gitarı 38.400 dolara, Tom Petty’nin 1994 albümü Wildflowers & All The Rest’in bir LP plak kutusu seti, bir kolye, bir şarkı sözü ve çizim kitabı da satılan parçalar arasında yer aldı.

Pazar günü Beverly Hills lokasyonunda gerçekleştirilen müzayedede Katy Perry, Machine Gun Kelly, Ozzy Osbourne, Eddie Vedder ve Chris Cornell gibi müzik yıldızlarının bağışladığı eşyalar da yer aldı.

1989 yılında Recording Academy tarafından kurulan MusiCares, müzik camiasındaki insanlara bir dizi sağlık ve insani hizmetle yardım etmeyi amaçlıyor.

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