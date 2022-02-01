Kadın bankacı, ücret eşitsizliğine karşı açtığı davada rekor tazminat kazandı

İngiltere'de erkek meslektaşlarının kendisiyle sürekli dalga geçtiğini ve çok daha yüksek maaş aldığını belirten banka yöneticisi Stacey Macken, ülkedeki çalışma hayatında cinsiyet ve ücret eşitsizliği nedeniyle ödenecek en yüksek tazminatlardan birini aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de üst düzey kadın bir bankacı, erkek meslektaşlarının alaycı davranışları ve ofisteki masasına cadı şapkası bırakmasının ardından açtığı davada 2 milyon sterlin kazandı.

50 yaşındaki Stacey Macken, erkek patronlardan birinin kendisini sürekli küçük düşürdüğünü, erkek meslektaşlarının da kendisiyle dalga geçtiğini ve kadınlara daha az maaş ödendiğini belirterek çalıştığı banka şubesine dava açmıştı.

Erkek yöneticilerin kendisinden çok daha iyi kazandığını belirten Macken, ofisteki erkek meslektaşlarının kendisine yönelik adil olmayan davranışlarından şikayet etmişti. Bankacı, bir Cadılar Günü partisinde sarhoş olan erkek çalışanların masasına cadı şapkası koymasını da şikayet dosyasına eklemişti.

İş mahkemesinde görülen davada yargıç, bekar ve çocuksuz olan Macken'ın hayatını kariyerine adadığını belirterek kendisine 2 milyon sterlin ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kadın Yargıç Emma Burns, banka yönetiminin Macken'dan özür dilememesi nedeniyle tazminat miktarının yükseldiğini ifade etti.

Bu paranın, İngiltere'de çalışma hayatında cinsiyet ve ücret eşitsizliği nedeniyle ödenecek en yüksek tazminatlardan biri olduğu belirtiliyor.