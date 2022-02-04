Kamera çalan kleptoman papağanın çektiği video viral oldu

Yeni Zelanda'da meraklı bir papağan, kaçırdığı kamerayla dağlık alanın muhteşem bir görüntüsünü kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda'da çaldığı kamerayla havalanan kleptoman papağanın videosu, internette büyük ilgi gördü.

Yeni Zelanda'ya özgü olan, meraklı karakterleriyle ve ziyaretçilerle turistlerin cüzdan ya da mücevher gibi eşyalarını kaçırmalarıyla tanınan papağan, son olarak da bir el kamerası çaldı.

Turistlerin uğrak noktalarından biri olan dağlık alanda tırmanış yapan Verheul ailesi, kuşları görüntülemek için kamerayı kurduklarını, bu esnada bir papağanın kamerayı kapıp uçtuğunu anlattı.

Meraklı papağan, kaçırdığı kamerayla dağlık alanın muhteşem bir görüntüsünü kaydetti.

Kısa bir süre uçtuktan sonra yere konan papağanın kameraya saldırdığı görüntüler de kaydedildi.

Daha sonra aile, kamerayı bulduklarını ama papağanın çoktan uçtuğunu, kameranınsa kayda devam ettiğini söyledi.