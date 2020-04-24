Sarı kantaron ve kırmızı kantaron gibi farklı türleri olan kantaron yağı, kısaca kendisiyle aynı isimli bitkilerden elde edilen doğal bir yağdır. Bir tür otsu bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. 8 ile 50 milimetre aralığında değişen bu dalların uçlarında yer alan çiçeğin rengi, bitkinin sarı veya kırmızı kantaron olarak adlandırılmasını sağlar. Peki, Kantaron yağı faydaları nelerdir? Kantaron yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Dünyanın birçok yerinde kolayca yetiştirilebilen kantaron bitkisi, özellikle yol kenarlarında, ormanlık alanlarda, tarlalarda ve kırlarda kendiliğinden yetişir. Kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinden elde edilir. Sarı kantaron bitkisi ise “mayasıl otu”, “kılıç otu” ve “koyunkıran” gibi isimlerle de bilinir. Kantaron yağı yılan ısırığı, ateş, anoreksi, sarılık ve şişkinlik, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetleri tedavi etmek için kullanılmıştır. Aynı zamanda sakinleştirici ve ciltteki çiller ve lekeler için topikal olarak kullanılmıştır.

KANTARON YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağının sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

– Antiseptik özelliklerinden dolayı yaralarda mikrop ve iltihap oluşumunu önler.

– Yara ve yanık izlerini iyileştirir.

– Yanık acısını azaltır.

– Ciltte akne ve sivilce oluşumunu engeller.

– Sırt ve bacak ağrılarında masaj yağı olarak kullanılır.

– Bebeklerde pişiklerin önlenmesi için kullanılır.

– Kantaron yağı hücrelerin hızla yenilenmesine yardımcı olur.

– Cildi ölü hücrelerden arındırır.

– Damar büzücü etkisinden dolayı kazalarda oluşan kanamaları durdurabilme özelliği vardır.

– Kantaron yağı masajı ya da çayını içmek baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

– Dahili olarak tüketildiğinde, ülser ve gastrit sıkıntılarını giderir.

– Kantaron yağı ve çayı hemoroid problemlerinde yardımcıdır.

– Hazmı kolaylaştırır, ishali kesmede yardımcı olur.