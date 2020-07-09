Kültür Park’a sokak hayvanları için şemsiyeler yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı sıcaktan sokak hayvanlarının korunması için Kültür Park’a şemsiye yerleştirerek, kedi ve köpekler için dinlenme alanları oluşturdu. Rengarenk şemsiye gölgelikler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan peyzaj mimarları tarafından tasarlandı ve sanat ekibi tarafından yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle yaşanan bunaltıcı sıcaktan sokak hayvanlarının etkilenmesini engellemek amacıyla Kültür Park'a şemsiyeler yerleştirerek, kedi ve köpekler için dinlenme alanları oluşturdu.

Mersin'de yaşanan sıcak havadan dolayı yurttaşlar için serin ve gölgelik alanları artıran Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarını da unutmadı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan peyzaj mimarlarının tasarladığı ve sanat ekibi tarafından yapılan rengarenk şemsiye gölgelikler, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin sıcaktan korunacakları dinlenme alanları oldu.

KÖPEK ATIK İSTASYONU VE BESLENME DURAKLARI YAPILMIŞTI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanları için daha önceden Köpek Atık İstasyonu ve Beslenme Durakları çalışmalarını hayata geçirmişti. Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında, 8 atık istasyonu ve 8 beslenme durağı Kültür Park ve Atatürk Parkı'na yerleştirilmişti.