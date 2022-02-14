Moda dünyasında organik ifşası: Aralarında Türkiye de var

Organik ürünler genelde muadillerine göre çok daha pahalıya satılıyor ve moda devleri bu ürünlerden büyük paralar kazanıyor. New York Times gazetesi, dünyanın en büyük organik pamuk ihracatçısı olan Hindistan’daki üretimi araştırdı. Sonuçlar, ülkedeki organik pamuğun büyük bölümünün gerçekten de organik olmadığını ortaya koydu. Çin ve Türkiye’de üretilen organik pamukla ilgili de soru işaretleri var.

Sozcu.com.tr

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Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik giderek daha hızlı büyüyen bir trende dönüşürken, birçok tüketici de bilinçli davranabilmek için organik ve geri dönüştürülmüş ürünlere çok daha fazla para ödemeyi göze alıyor.

Ancak bir sorun var: Birçok üründen çok daha pahalı olan birçok “organik ürün” tamamen organik pamuktan yapılmamış olabilir.

Dünyanın en büyük organik pamuk ihracatçısı olan Hindistan, küresel çapta satılan organik pamuğun yarısını üretiyor.

New York Times gazetesinin özel haberine göre, Hindistan'da organik pamuk yetiştiren, üreten ve işleyen kaynaklar, bu ürünlerin çok büyük bölümünün sahte olduğunu söylüyor.

SAĞLIKSIZ İLAÇ VE GÜBRE KULLANIMI ARTTI

Yıllardır organik pamuk yetiştiren bir aileden gelen Hindistanlı Niyaj Ali, dünyada organik pamuğa talebin artmasıyla üretimde zehirli ve sağlıksız ilaç ve gübre kullanımının da arttığına dikkat çekti.

Tohum ve işçiliğin çok pahalı olduğunu belirten Ali, doğal yollarla organik pamuk yetiştirmenin çok maliyetli olduğunu, büyük şirketler büyük paralar kazanırken yerel üreticilerin zarar ettiğini vurguladı.

Dünyaca ünlü markalara organik pamuk konusunda danışmanlık veren Sourcery şirketinin direktörü Crispin Argento da, geçen yıl yaptığı araştırmalarda, Hindistan'dan gelen ve organik olduğu söylenen pamuğun beşte birinin gerçekten de organik olmadığını tahmin ettiğini belirtti.

New York Times, birçok markanın organik ürünlerin fiyatını düşürmek için kimyasal ilaç ve gübre kullanan üreticilerin kalitesi daha düşük ürünlerine yöneldiğini yazdı.

Büyük tekstil şirketleri ve konuyla alakalı sivil toplum örgütleri, son yıllarda Hindistan'daki organik pamuk sektörünün krizde olduğunu düşünüyor ama sorun kamuoyunda pek tartışılmıyor. Bazı kesimler, sorunla ilgili tartışmaların organik pamuk sektörünün tamamen çökmesine yol açmasından endişe ediyor.

SERTİFİKA ŞİRKETLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞMALI

Haberde, ülkedeki anlaşılmaz sertifika sisteminin sahteciliğe yol açtığı, sertifika veren kurumların güvenilirliğinin şüpheli olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre sorun sadece Hindistan'la sınırlı değil; organik pamuk üretiminin yoğun olduğu Çin ve Türkiye'deki üretimle ilgili de soru işaretleri var.

Avrupa Birliği, kasımda Hindistan'daki başlıca sertifika şirketleri tarafından onaylanan organik ürünleri kabul etmeme kararı almıştı.

Uluslararası akreditasyon kurumu IOAS da, organik ürünleri araştıran ve onaylayan başlıca kurumlardan ABD merkezli OneCert’in ruhsatını ocak ayında iptal etmişti.