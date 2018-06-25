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Muz kabuğunun faydaları
Muz kabuğunun faydaları
Muz kabuğu, muz meyvesini sarıp sarmalayan ve doğal olarak organik yapıda bulunan bir kabuktur. Muz meyvesi tüketildikten sonra, neredeyse tüm insanlar, muz kabuğunu çöpe atmaktadır. Ancak, kendisi kadar kabuğu da çok şifalı olan bu meyveden, içindeki vitaminlerin dahili olarak alınmasının ardından, kabuğundan olmak üzere de çeşitli şekillerde faydalanabilmektedir...
Yaşam 25 Haziran 2018 - 12:30

Muz kabuğu; Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar.

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Dişlerinizi beyazlatır. Muz kabuğu dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir.

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Ayakkabılarınızı parlatın. Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler.

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Aknelerden kurtulun. Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır.

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Kırışıklıkları önleyin, baş ağrılarınızdan kurtulun. Akneler için önerilen tekniği kullanarak göz çevresi, dudakların üzeri ve ense bölgesi gibi kırışıklıklara yatkın bölgelere masaj yaparak muz kabuğunun sıkılaştırıcı etkisinden faydalananın.

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Siğillerinizi tedavi edin. Olgun bir muzun kabuğunu kullanarak siğili dairesel hareketlerle güzelce ovun. Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine bantlayın ve geceyi bu şekilde geçirin.

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Yanık acılarınızı dindirin, kaşıntılarınızdan kurtulun. Yanık bölgeyi soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra muz kabuğunun etli tarafını kullanarak yanığı sakinleştirin ve tedavi edin.

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Hemoroidinizi iyileştirin. Olgun bir muzun kabuğunu soyun. Kabuğu aşağıdan yukarıya doğru soyun ki kabuk üzerinde yapışkan, etli kısımdan mümkün olduğunca kalsın.

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Gümüşlerinizi parlatın. Etli bir muzun kabuğunu kullanarak dairesel hareketlerle gümüşlerinizi nazikçe ovun. Çatlaklara özellikle dikkat edin.

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Muz kabuğundan kek yapın. Muz kabuklarınızı kek tariflerinde kullanabilmek için birkaç gün boyunca suda bekleterek iyice yumuşamalarını sağlamanız gerekiyor.

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Eşyalarınızı temizlemek için kullanın. Muz kabuğu ile ahşap mobilyalarınızı parlatabilir, deri koltuklarınızı temizleyebilir ve mürekkep lekelerini ahşap ve boyalı yüzeylerden çıkarabilirsiniz.

Son güncelleme: 12:51 - 25.06.2018