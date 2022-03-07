Odun yapılmak istenen yaşlı zeytin ağaçlarına ‘can’ oluyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü açan yönetmeliğin iptali için eylemler devam ederken, Kilisli Hayta çifti yakacak odun yapılmak istenen yüzlerce zeytin ağacını yaşama döndürerek insanlara örnek oldu. Bu sayede bölgede binlerce yaşlı zeytin ağacı yakılmaktan kurtarıldı.

Ahmet KAYA

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Kendi ürettikleri Masmana markası ile bir yandan bölgede katma değer sağlayan ve zeytin yağı üretimi için üstlendiği misyonunu yerine getirmeye çalışan Ayşegül ve Ali Hayta çifti, diğer yandan da yakacak odun yapılmak üzere kesilme aşamasındaki asırlık zeytin ağaçlarına can oluyor.

Bu işin sorumlusu ise firmanın aynı zamanda tasarım sorumlusu olan Ayşegül Hayta. Yaptıklarını anlatırken ağaçlardan birer baba, anne şefkatiyle söz eden Ayşegül Hayta, bölgede nerede olursa olsun yaşlı ağaç söküldüğünü duydukları her yere koştuğunu ve bunları satın alarak oluşturdukları Masmana Park'a diktiklerini vurguladı. Bu ağaçlara yeniden can verdikleri anki mutluluklarının kelimelerle anlatılamayacağını belirten Ayşegül Hayta şunları söyledi:

YÜZLERCE AĞAÇ KURTARILDI

“Zeytin, mukaddes dinler tarafından kutsal sayılmış bir ağaç. Biri 345 yıllık 40'ın üzerinde asırlık zeytin ağacı diktik. Devlet Hastanesi'nin bahçesinden sökülen, yaşları 25-30 arasında değişen 105 kadar zeytin ağacını yakacak odun olmaktan son anda kurtardık ve can verdik.

Bu ağaçlar yaşlı oldukları için verimli bir şekilde meyve alamazsınız ama vefayı da unutmamak lazım.

O ağaçlar yıllarca insanlara gölge oldu, meyve verdi. Bize düşen de onları hep yaşatmak. Şuana kadar yüzlerce yakacak odun yapılmak istenen zeytin ağacını kurtararak yaşama döndürdük.”



KİLİS'E ÖRNEK OLDULAR

Kendilerinin yakacak odun yapılmak istenen zeytin ağaçlarını kurtarma yolundaki çabalarının Kiliste örnek olduğunu belirten Ayşegül Hayta,

“Şimdi herkes yaşlı ağaçları kurtarmak için seferber oluyor. Hemen her zeytinlikte bu ağaçlar dikiliyor. Hatta, başka yerlerden gelip peyzaj için ağaç götürülüyor.

Böylesine anlamlı bir alışkanlığa örnek olduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Dünya'da 8 milyar insan var. Ve 3 milyon ton zeytinyağı üretiliyor.

Dünyanın bir bölümüne hiç zeytinyağı gitmiyor. Ülkemizde zeytinciliğe önem verilmeli. Zeytin alanları yok edilmek yerine artırılmalı” diye konuştu.

KİLİS ZEYTİNİNİ DÜNYAYA DUYURDULAR

Kilis'li Ali ve Ayşegül Hayta çifti bir yandan odun yapılmak istenen zeytin ağaçlarını kurtararak çevrelerine örnek olurken, diğer andan da bölge zeytinciliğinin adını Dünya'da duyuruyor.

Kiralık makineyle ürettikleri zeytinyağını ‘Masmana' adıyla dünya markası haline getiren Hayta çifti, İtalya'da dünya birinciliği, Japonya ve İngiltere'den gümüş madalya kazandı. Masmana, şimdilerde Amerika, Kanada, Almanya, İsveç’te dev market zincirlerinde tüketicilerle buluşuyor.

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