Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmez neye iyi gelir?

Pekmez; menstrüasyonla ilgili sorunlar, obezite, diyabet, stres, prostat büyümesi, akne ve diğer cilt hastalıkları ile ilgili problemlerde yararlar sunar. Bunların yanı sıra pekmezin, kemik ve saç sağlığını iyileştirdiği, elektrolit dengesini, cinsel sağlığı, sinir sisteminin işleyişini koruduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı düşünülmektedir. Şimdi, pekmezin sağlık için yararlarından bazılarına daha yakından bakalım... Pekmezin faydaları nelerdir? İşte cevapları...

Pekmez, iyi bir enerji, karbonhidrat ve şeker kaynağıdır. Buna ek olarak, B vitaminleri (niasin veya vitamin B-3, vitamin B-6, tiamin ve riboflavin) gibi birçok vitamin ve mineral ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi temel mineraller barındırır. Peki, pekmezin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

PEKMEZİN FAYDALARI

Pekmezin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Antioksidan özellikleri

Diğer şekerler ve tatlandırıcılarla karşılaştırıldığında pekmez, yüksek oranda antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücudu çeşitli bozukluklar ve dejeneratif hastalıklarla ilişkili oksidatif hasara karşı korur. Bu da pekmezi, çoğu insan için rafine şekere daha iyi bir alternatif yapar.

Adet kramplarını hafifletir

Pekmez, iyi bir demir kaynağıdır ve kan kaybı nedeniyle demir eksikliği riski olan kadınların adetlerini kontrol etmede çok etkili olabilir. Kırmızı et gibi diğer yağ kaynaklarına kıyasla demirin vücuda katkıda bulunması için daha iyi bir alternatiftir.

Vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır

Pekmezde bulunan polifenollerin obeziteyi azaltmada ve kilo vermede etkili olabilecek antioksidan etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Pekmezin yüksek yağlı bir diyet üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılan araştırmada, ekstraktının vücuttaki kalori emilimini azaltarak vücut ağırlığını ve yağ içeriğini azaltmada yardımcı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Cinsel sağlığı geliştirir

Karadut pekmezi, cinsel hormonların sağlıklı üretilmesine yardımcı olduğu düşünülen eser mineral manganez bakımından zengindir. Manganez, sinir sisteminin işleyişinde, kan pıhtılarının önlenmesinde ve karbonhidratlardan enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Manganez eksikliği kısırlığa, genel yorgunluğa ve kemiklerin zayıflamasına neden olabilir.

Kemikleri sağlıklı tutar

Pekmez iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum, kemik sağlığını, enzimlerin işleyişini ve hücre zarı işlevini korumada önemli bir rol oynar. Kalsiyum, sağlıklı dişlerin korunmasının yanı sıra vücudun menopoz sırasında sık görülen kemik hastalıklarına karşı korunmasında da büyük rol oynar.

Anti-İnflamatuar özellikler

Pekmezin antienflamatuar ve antioksidan özellikleri, bu tür rahatsızlıkları hafifletmek için güvenilir bir bileşendir. Romatizma ve nevralji gibi iltihaplı hastalık durumlarını tedavi etmek için bazı ilaç preparatlarında etkili bir şekilde kullanılmıştır.

Pekmezin türlerine göre diğer faydalarından bazıları şunlardır:

DUT PEKMEZİ

– Kan eksikliği bulunan hastalarda çok büyük faydalar sağlar

– Ülsere iyi gelir

– Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar

– Soğuk havalarda vücut direncini artırır

– Sporcular için bir enerji deposudur

– Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur

– Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar

– Ağız ve boğaz hastalıklarında etkilidir

ÜZÜM PEKMEZİ

– Vücuttaki kanı arttırır

– Enerji verir

– İştahı açar

– Hamilelikte bebeğin gelişimi açısından çok faydalıdır

– Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir

– Damar sertliğine iyi gelir

– Kan dolaşımını rahatlatır

KUŞBURNU PEKMEZİ

– Solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir

– Vucuda zindelik katar

– Kanı temizler

– Mide kramplarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

– Kolestrolü düşürür ve tansiyonu dengeler

– Kalbi destekler

– Cinsel gücü ve sperm sayısını artırır

– Vücudu güçlendirir

– Kansızlığa karşı çok etkilidir

– Dişleri besler, kemikleri güçlendirir

– Bağırsakları çalıştırır

– Çocuklar ve hamileler için faydalıdır

ANDIZ PEKMEZİ

– Bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, mide bulantısına iyi gelir

– Akciğer ve karaciğere destek sağlar

– Kan yapar ve enerji verir

KARADUT PEKMEZİ

– Yüksek miktarda demir içerdiğinden kansızlıkta destekleyici gıda olarak kullanılmaktadır

– Anne sütünü artırır

– Halsizliği, aşırı yorgunluğu giderir

– Ağız ve boğaz enfeksiyonlarında kullanılır

– Kanı temizler anemi hastaları için tavsiye edilir

– Kan basıncını düşürür

– Sindirim sistemi kronik hastalığına faydalıdır

– Mide salgılarını arttırır

– Sindirim sistemini düzenler

– Saçların ve dişlerin güçlenmesini sağlar

– Kronik gastrit ve hepatit tedavisinde kullanılabilir.