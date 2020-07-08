Sağlıklı çocuklar hayvanlarla iç içe yetişir

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin hayvan sevgisinin şifa olduğunu, nesillerin hayvan ve doğa sevgisiyle büyütülmesi gerektiğini belirterek “Mental, fiziksel ve fizyolojik olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmenin en önemli noktalarından bir tanesi de onları hayvanlarla iç içe yetiştirmektir” dedi. Şahin, covid19 sürecinde bir çok insanın sosyal mesafe döneminde kendilerine arkadaş olmaları için hayvan sahiplendiklerini de sözlerine ekledi.

Hayvanların, insanoğlunun varoluşundan bu yana, insanlığa çok büyük katkılar sunduğunu söyleyen Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, insanların bir bölümünün onları anlayamadığını, ötekileştirdiğini belirtti.

Daha yaşanılabilir bir dünyanın yolunun tüm canlıların refahını ve sağlık düzeyini optimum seviyede tutmaktan geçtiğini söyleyen Şahin, “Nesillerimizi hayvan sevgisiyle, doğa sevgisiyle büyütmeliyiz. Mental, fiziksel ve fizyolojik olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmenin en önemli noktalarından bir tanesi de onları hayvanlarla iç içe yetiştirmektir. Sahipsiz bir hayvana el uzatmanın, bir canlının sorumluluğunu üstlenmenin tarifsiz huzurunu her insanın tatmasını çok önemli ve faydalı görüyoruz” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE BİRÇOK İNSAN HAYVAN SAHİPLENDİ”

Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde, hayvanlardan kendilerine Covid-19 bulaşacağını düşünerek hayvanlarını sokağa bırakan, hayvanlardan uzaklaşan insanlar olduğunu hatırlatan Şahin, “Meslek örgütü olarak devamlı demeçler verdik. Uluslararası yayınları da takip ettiğimizi şu ana kadar hayvandan insana bir bulaşma olmadığını tüm platformlarda anlattık. Bu açıklamalarımızdan sonra insanlarımızın birçoğu sosyal mesafe döneminde kendilerine arkadaş olmaları için hayvan sahiplendiler” diyerek veteriner hekimler ve beşeri hekimlere tek tıp tek sağlık çatısı altında multidisipliner şekilde etkili bir çalışma yürütecek ortam sağlandığında tüm endişelerin ortadan kalkacağını savundu.

“HAYVANLARIN RUH VE KALP SAĞLIĞINA FAYDASI VAR”

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, hayvanların insanlar üzerinde sayılamayacak kadar çok olumlu etkileri olduğunu söyledi. Şahin, “Bilimsel çalışmalarda sıklıkla görüyoruz. Ruh sağlığına faydaları, kalp sağlığına faydaları, verdikleri pozitif enerji gibi çok büyük faydalar sağlıyorlar. Ancak onların sağlığı ve refahı söz konusu olduğunda yalnızca hayvan severlerin ve veteriner hekimlerin ön planda olduğunu üzülerek görüyoruz. Onlar sadece belirli bir zümrenin değil tüm insanların sorumluluğundadır” diyerek yerel yönetimler ve bakanlıklara görevler düştüğünü söyledi.

“HEKİMLER KISITLI OLANAKLARLA ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve sağlığı, yeterli veteriner hekim istihdamı, yardımcı personel istihdamı ve altyapı koşullarının iyileştirilmesinde henüz istenen durumda olmadığımızı söyleyen Şahin, “Yerel yönetimlerde görevli Veteriner Hekimlerimiz kısıtlı imkanlarla ellerinden gelenin fazlasını yaparak büyük emek veriyorlar. Ancak meclisimize de büyük görev düşüyor, yasa hala yürürlüğe girmedi mesela. Dört gözle meclisten çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olmaları, onların refah içerisinde yaşamaları konusunda her daim el uzatmalarıdır” şeklinde konuştu.