Şili’de binlerce ölü balık sahile vurdu

Şili’nin Bio Bio bölgesinde binlerce ölü balığın sahile vurması endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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Şili'nin Bio Bio bölgesinde sahile vuran binlerce ölü balık halkı tedirgin etti.

Bölgede, geçtiğimiz cumartesiden bu yana binlerce ölü sardalya ve hamsi sahili doldurdu. Uzmanlar, ölü balıkların sahile vurma nedeninin henüz belirlenemediğini ancak küresel ısınma nedeniyle balıkların öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Çevre yetkilileri olayın nedenini belirlemek için bölgedeki su kalitesinin araştırıldığını bildirdi. Bölge halkı ise balıkların ölüm nedeninin sulardaki düşük oksijenden kaynaklandığını ifade etti. Balıkların oksijensiz kaldıkları için kıyıya yakın yüzmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.