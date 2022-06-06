Sinop’tan ABD’ye… ‘Helly’ artık yeni yuvasında

Sinop'ta öğretmen Kübra Baykal, yolda gördüğü bitkin yavru köpeği tedavisinin ardından veteriner arkadaşı ile İstanbul'a gönderdi. 'Helly' adı verilen sokak köpeği, hayvan pansiyonuna yerleştirildi. Tatil için İstanbul'a gelen ABD'li gencin sahiplendiği köpek, işlemlerinin ardından New York'a götürüldü.

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Sinop’un Saraydüzü ilçesinde öğretmenlik yapan Kübra Baykal, yolda yürüdüğü sırada bitkin yavru sokak köpeği ile karşılaştı. Köpeği alarak veterinere götüren Baykal, tedavi ve bakımlarını yaptırdı.

‘Helly’ adı verilen köpeğe 4 ay boyunca bakan Baykal, il dışına gidip gelmesi nedeniyle tedavisinin ve bakımlarının aksamaması için veteriner arkadaşı Sündüz Arpacı’ya bıraktı. Klinikte bir süre kalan köpek, daha sonra sahiplendirilmesi için İstanbul’da köpek pansiyonuna gönderildi.

Türkiye’ye tatil için gelen ABD’li genç de ziyaret ettiği pansiyonda gördüğü ‘Helly’i sahiplendi. Köpek, işlemleri sonrası yeni sahibi tarafından New York’a götürüldü.

“UMUYORUM YENİ YUVASINDA MUTLUDUR”

Kübra Baykal, “Sokakta gezdiğim sırada yol kenarında yavru bir sokak köpeği gördüm. Yardıma ihtiyacı vardı. Koşarak yanına gittim. İlk olarak onu besledim. Daha sonra hasta olduğunu anladım ve ilçemizdeki veterinere götürdüm. Tedavisini yaptırdıktan sonra onu sahiplendim. Adını ‘Helly’ koydum. Samsun’a gidip geldiğim için ‘Helly’i bırakacak bir yer bulamadım. İlçemizdeki veteriner arkadaşım Sündüz Arpacı ile konuştum. O da bakabileceğini söyledi. Ona bıraktım daha sonra köpeğin sahiplendirilmesi gerektiğini düşündük. Veterinerimiz de İstanbul’daki köpek pansiyonuna gönderebileceğimizi söyledi. Ben de kabul ettim ve pansiyona gönderdik” dedi.

Köpeğin, ABD vatandaşı tarafından sahiplenildiğini ve New York’a götürüldüğünü kaydeden Baykal, “Pansiyondayken ABD’den İstanbul’a gezmeye gelen bir genç köpeği görmüş. Beğendiği için sahiplenmek istemiş. Pansiyonda gerekli işlemleri yapıldıktan sonra köpeğimiz sahiplendirildi. Amerikan vatandaşının köpeği sahiplenmesi bizi şaşırttı. Bir yandan da sahiplendiği için sevindik. Takibini yaptık, ona iyi bakılıyor. Umuyorum ‘Helly’ yeni yuvasında mutludur” dedi. (DHA)

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