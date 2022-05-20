Sosyal medya Poppy’nin kaderini değiştirdi: Zonguldak’tan Londra’ya gitti

Zonguldak'ta ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğinin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, köpeğin barınağa dönmemesi için sosyal medyadan sahiplendirme ilanı paylaştı. Londra'da yaşayan Kirsty Lucas ilanı görerek köpeği sahiplendi.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında ayağı kırılan sokak köpeği, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne (Hayvan Barınağı) götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi.

Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, tekrar barınağa getirmek istemediği köpek için sosyal medyada sahiplendirme ilanı paylaştı. Paylaşım, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kirsty Lucas tarafından görülünce köpeğin kaderi değişti. Geçen yıl aralık ayında Londra’ya gönderilen köpeğin gerekli işlemleri ve taşıma maliyeti iki bin sterlini buldu.

“İNSANLARDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN KORKUYORDU”

Aynı zamanda Leishmania hastası da olan Poppy’nin barınakta hayatta kalamayacağını düşünerek özel klinikte tedavi ettiren ve kalıcı yuva arayışına giren Yıldız, “Ayağı kırıktı, uyuzdu ve insanlardan şiddet gördüğü için çok korkuyordu. Köpekleri ayrı ayrı koyacağımız kulübeler, kafesler yok. Orta alanda olduğu için diğer köpekler tarafından da ısırılmıştı. Durumuna üzüldük ve özel bir kliniğe aldık. Yuva arayışına girdik. Buradan Londra’ya sahiplendirdik” dedi.

“FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜMDE KARAR VERDİM”

Londra’da tatile giden insanların köpekleri için pansiyon hizmeti veren Lucas ise şöyle konuştu:

“Poppy’i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Barınakta kalan köpeklerin hepsi sahiplenilse müthiş olur. Ne yazık ki çoğu insan maliyetinden dolayı bunu yapamıyor. Poppy’nin, Türkiye’den bana gelmesi neredeyse iki bin sterlin tuttu. Leishmania hastası olduğu için de ömrü boyunca ilaçla yaşayacak. O, pahalı bir sokak köpeği. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor, çok mutlu. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim. Biz Birleşik Krallıkta köpekleri çok seviyoruz. Keşke köpek sahiplenmek bu kadar zor ve pahalı olmasaydı.” (DHA)

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