Tarihi Yediler Manastırı kaderine terk edildi

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Milas Müze Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla hazırlanan Beş Parmak Dağları'ndaki tarihi Yediler Manastırı'nın korunmasına yönelik proje on yıldır hayata geçirilemedi.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Milas Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile Aydın ile Muğla sınırları içindeki Beş Parmak, antik ismiyle Latmos dağlarındaki tarihi Yediler Manastırı’nın korunmasına yönelik hazırlanan proje bir türlü uygulanmadı.

Geçen sürede manastırın kuzey bölgesindeki kule çöktü. Yöre sakinleri önlem alınmaması veya iyileştirme çalışması yapılmaması halinde sağlam duvarlarını da aynı sonun beklediğini söyledi.

BÖLGEDEKİ EN GÖRKEMLİ MANASTIR

Milas ilçesi Gölyaka Köyü yakınlarındaki “Kellibara” olarak bilinen Yediler Manastırı, Bölgede bulunan 7 manastırdan en görkemlisi olarak gösteriliyor. Manastır, Bafa Gölü'nün ve antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nın en etkileyici manzaralarının görüldüğü bir noktada kurulmuş.

Manastır, öylesine planlı ve çevreye zarar vermeden kurulmuş ki, zincirleme birbirine bağlanan kayalardan yararlanılmış ve yapıların birçoğu da bu kayaların üzerine inşa edilmiş. Doğal temel görevi gören devasa kayalar, aynı zamanda vahşi hayvanların ve düşmanların içeri girmesini engellemiş.

DOĞAL KAYA ÜZERİNDEKİ FRESKLER İYİ KORUNMUŞ

Yediler Manastırı'nda bulunan mantar biçimli bir kaya sığınağının içinde yer alan fresklerde, İsa'nın yaşamına, yaptıklarına ve ölümüne ilişkin sahneler betimlenmiş. Diğer manastırlardaki fresklere oranla, Yediler Manastırı'ndaki resimler oldukça iyi korunmuş durumda.

EKOTURİZM DESTİNASYONU

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, manastırın yok olmaması için projenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek “Yerli yabancı birçok turistin geldiği Yediler Manastırı yöre insanlarının ekonomisine katkı sağlayan önemli tarihi bir değerdir. Latmos ve Bafa Gölü'nde, doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve foto safari gruplarının tercih ettikleri en önemli ekoturizm destinasyonlarından biridir. Hazırlanan proje hayata geçirilerek bu önemli eser, gelecek kuşaklara aktarılmalı” dedi.