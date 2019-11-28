Zehir santrallerine teşvik de verilmiş!

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

Sanayi Bakanlığı 2020 bütçesinin TBMM'deki görüşmelerinde, günde 30 bin ton kömür yakıp, 7,5 ton kül çıkaran ve zehir saçan termik santrallere devletin 76 milyon lira teşvik verdiği açıklandı.

Görüşmelerde havayı kirletin 13 termik santrale baca filtresi ve arıtma cihazı takmadan 3 yıl daha çalışma izni verilmesi tartışıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Zonguldak'ta Çatalağzı Termik Santrali'ne 2018 yılında 35 milyon, 2019 yılında 41 milyon lira kapasite mekanizması teşviki verildi” dedi.

Bakan Mustafa Varank, “Bunu ilk defa duyuyorum, benimle alakası yok” cevabını verdi. Yavuzyılmaz ise bu teşvikin Enerji Bakanlığı üzerinden verildiğini belirtti.

TÜİK verilerine göre, termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık oluştuğuna da dikkat çekildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz verilen 76 milyonluk teşvik için ‘'Kapasite mekanizması adı altında. Kapasitesini tutabilmesi için ‘Üretim yapmasan bile sen burayı açık tut, kullanılabilir hâlde tut, ben sana teşvik veriyorum' denildi'' açıklaması yaptı.