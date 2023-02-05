Trabzon’un ‘Hachiko’su ‘Ayıcık’, üç yıldır sahibini bekliyor

Trabzon'da mahallelinin beslediği köpek, üç yıldır sahibinin terk ettiği yol kenarından ayrılmıyor. TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Ayıcık' şimdilik Trabzon'un 'Hachiko'su" dedi.

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Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi’nde üç yıl önce kamyonetten indirilen Labrador cinsi köpek, bırakıldığı yol kenarından ayrılmıyor…

Mahallelinin mama ile besleyerek ‘Ayıcık’ ismini verdiği köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nin (TRAHAYKO) sahiplendirmesine rağmen mahallede terk edildiği alanda bekliyor.

‘Ayıcık’ın durumu; Japonya’da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo’da heykeli dikilip, filme de konu olan ‘Hachiko’ adlı köpeği anımsatıyor.

“KAÇIP ÖZELLİKLE BU BÖLGEYE GELİYOR”

Köpeğin terk edilişini, evinin penceresinden dışarı bakarken gören mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, “Kamyonet tarzı bir aracın burada durduğunu gördük. Bir kişi buradaki insanlarla sohbet ediyordu, yanında da bu köpeğimiz vardı. Onu burada bıraktı ve araç hızlıca gitti. ‘Ayıcık’ aracın arkasından havlayarak koştu ama yetişemedi. Uzun süredir ‘Ayıcık’ burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır. Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat’ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama ‘Ayıcık’ kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor” dedi.

“HÂLÂ BIRAKTIĞINIZ YERDE SİZİ BEKLİYOR”

Köpeğin terk edildiğini görenlerden Tuğba Ayyıldız da “Balkonda eşimle çay içiyorduk. Bırakıp gittiler. Köpek peşinden koştu havlayarak. O gün bu gündür burada dolanıyor, sahibini bekliyor. Birçok kişi onu seviyor. Herkes bir şeyler veriyor. Vicdanınız varsa gelin alın. Çünkü sizi çok seviyor. Hâlâ bıraktığınız yerde sizi bekliyor” diye konuştu.

“O ŞİMDİ TRABZON’UN ‘HACHIKO’SU”

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, “Bu hayvanın hikayesini Japonya’daki ‘Hachiko’nun hikâyesine benzetiyoruz. Hachiko da sahibini ölünceye kadar belli bir yerde beklemişti. 3 yıl önce bu hayvan terk edildi. Bu civardan ayrılmak istemiyor. Sahibini bekliyor. Bunu daha önce sahiplendirdik ama kaçtı geldi. Bu noktada sahibini bekliyor. Umarız sahibi, bu haberle buraya ulaşıp köpeği alır. ‘Ayıcık’ şimdilik Trabzon’un ‘Hachiko’su” dedi. (DHA)