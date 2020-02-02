Türkiye mavi bayraklı plajda dünya üçüncüsü

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Türkiye’nin 463 adet mavi bayraklı plajı olduğu görüldü.

Listenin ilk sırasında İspanya 566 adet mavi bayraklı plajla yer aldı. Yunanistan 515 mavi bayraklı plajla ikinci olurken Türkiye 463 plajına mavi bayrak çekti. Dördüncü sıraya 395 ile Fransa, beşinci sıraya da 385 ile İtalya’nın yerleştiği kaydedildi. Antalya 202 mavi bayrakla Türkiye’de lider oldu.

MAVİ BAYRAK

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevreyi garanti eder.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’ndan sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’dir. Mavi bayrak uygulaması her yıl yenilenir.