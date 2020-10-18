Türkiye’nin iki ayrı yerde mezarı bulunan tek şehidi: Ayfer Gök

2001’de F-5 ile eğitim uçuşunda Karaman’da kaza geçirip şehit düşen Teğmen Ayfer Gök, Burdur’da toprağa verildi. Gök için bir çoban tarafından 19 yıl önce düştüğü yerde 2. bir mezar yapıldığı ortaya çıktı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök (24), 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşerek şehit oldu. “Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu” unvanına sahip olan ve kabri memleketi Burdur'un Bucak İlçesi'nde bulunan Ayfer Gök için çoban Hikmet Demircan tarafından 19 yıl önce düştüğü yerde ikinci bir mezar yapıldığı ortaya çıktı.

Demircan yaşadıklarını şöyle anlattı; “2001 yılının nisan ayında hayvanlarımla beraber yaylaya gitmiştim. Kadın pilotumuzun uçağının düştüğü mevkii bildiğimden orayı görmek istedim. Uçağın düştüğü yerde birçok ağaç kırılmış ve çevrede birçok uçak parçası vardı. Etrafı incelerken ilk olarak şehidin saçının bir bölümünü gördüm. Biraz daha gezince şehide ait olan parmak ve saat kordonu buldum.

Daha sonra bulduğum parçaları bölgede kazdığım bir yere gömdüm. Etrafını da taşlarla çevirdim. O gece şehidi rüyamda gördüm. Benden ‘oraya güzel bir mezar yapmam istedi' şeklinde fikre kapıldım. Ben de yaklaşık 400-500 metre ileriden sırtımda getirdiğim taşı çekiçle kırıp, mezar taşı yaptım. Yanımda getirdiğim boyayla da şehidimizin ismini, doğum ve ölüm tarihini taşa yazdım. 2009'da ise şehidin ailesi buraya kızları için mezar yaptığımı duyunca görmeye geldiler. Mermerden mezar taşı yaptılar.''

‘Türk Bayrağımızı asıp burayı şehitliğe çevirdik'

Ermenek Belediye Başkanı İYİ Partili Atilla Zorlu, olayı öğrendikten sonra Türkiye'nin ilk şehit kadın pilot unvanına sahip Gök'ün ikinci mezarının çevre düzenlemesini yapıp şehitliğe dönüştürdü. Zorlu şunları söyledi; “Hikmet Demircan'ın bu duyarlı davranışı karşısında çok duygulandım.

Olayı öğrendiğim zaman mezarlığa gidip incelemelerde bulunmak istedim. Belediye olarak şehidimizin mezarının çevre düzenlemesini yaptık. Mezar taşında silinmek üzere olan yazıları yeniledik. Etrafını da tellerle çevirip şanlı Türk Bayrağımızı da asarak burayı şehitliğe çevirdik. Ayfer Gök ilk şehit kadın pilotumuz olmanın yanında, iki ayrı yerde mezarı olan tek şehidimiz.”