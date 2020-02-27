Uğur Mumcu’nun selvilerine kıymayın

Manisa’nın Gölmarmara ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki 51 yıllık 180 selvi ağacının, yol peyzaj çalışmasında kesilmek istenmesine çevreciler eylem yaparak tepki gösterdi. Peyzaj çalışmasının ağaçlar katledilmeden yapılabileceğini ifade eden Şerife Döngel Türkan, “Atatürk’ün bir ağaç için evi temelinden taşıttığı ülkede 180 ulu selviye kıymanın hiç kimseye yararı olmaz” dedi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 51 yıllık 180 selvi ağacı, ilçe belediyesinin Manisa Büyükşehir belediyesi ile yapacağı ortak yol peyzaj çalışmasında kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar 15 selvi ağacının kesilmesi ilçedeki çevrecileri harekete geçirdi.

Yaklaşık 30 kişiden oluşan grup, ağaçların kesileceği Atatürk mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. Çevreci vatandaşlar adına konuşan Şerife Döngel Türkan, 1.5 kilometre uzunluğundaki Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan 180 selvi ağacının Gölmarmara Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı ortak yol peyzaj çalışması çerçevesinde katledileceğini ileri sürüp şöyle konuştu:

* Doğa ve çevre katliamlarıyla ilgili Kazdağları'nda altın madeninde, Turgutlu Çal dağı nikel madeninde, Soma Yırca Köyü'nde zeytin katlinde, Hacıveliler köy kadınlarının taş ocağı dayatmasında tutunduğu tavır geri adım atılmasını sağladı. Kişi ya da kurumların ‘Ben yaptım oldu' mantığıyla cumhura rağmen davranış sergilemesi hiç kimseye yarar sağlamaz. Bu sorun partiler üstüdür ve toplumsal kaygıdır. Bu memleket hepimizindir. Güzelliklerimizi bizden sonrakilere aldığımız gibi bırakmak zorunluluğumuz vardır.

“AĞAÇLARI TALAN ETTİRMEYECEĞİZ''

Yol üzerindeki peyzaj çalışmasının farklı bir çözüm yolu bulunarak ağaçların kesilmeden yapılabileceğini dile getiren Türkan, “Gölmarmara'nın duyarlı insanları ağaç katliamına asla izin vermeyecektir. Bu ağaçların kesilerek yeşil cinayetinin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Sayın yetkililer memleketin 180 ağacına göz dikmiş olabilirler. Ama biz çevre sevdalıları o kalan ağaçları talan ettirmeyeceğiz. Çalışma için yeni formül bulunana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından ağaç kesimi şimdilik durdu.

“YERLERİNE YENİLERİNİ DİKECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölmarmara Belediye Başkanı AKP'li Kamil Öz ise Uğur Mumcu caddesini Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ilçenin prestij caddesi haline dönüştürmek istediklerini belirterek, “Selvi ağaçlarının bulunduğu cadde üzerinde evleri bulunan vatandaşlardan çok şikayet aldık. Ağaçların toza sebep olduğunu ve kırılan dallarının evlerinin içine kadar girdiğini ifade ettiler. Biz de bu projemiz çerçevesinde caddemizi daha güzel hale getirerek, kesilecek olan selvi ağaçlarının yerine yeni ağaçlar dikmeyi hedefliyoruz. Kesilen ağaçlarımızın yerine yenilerini dikeceğiz” diye konuştu.