Ünlü isimler, coronaya karşı koruduğu iddia edilen ürün tanıttı, insanları yanılttı

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül… Hepsi günlerdir corona virüsüne karşı yüzde 89 koruduğu iddia edilen ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan ürünün reklamını yapıyor…

Hatta, üstüne basa basa ‘Corona virüsüne karşı etkili’ diyerek yanıltıcı ifadeler kullanıyorlar… Muhtemelen hiçbiri ilacın tarım bakanlığından onaylı olup olmadığına, bakmadı bile. Zira baksalardı Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde No-Attack isimli bir ürün yer almadığını idrak edebilirlerdi…

Sosyal medyada yer alan bir hesabın iddiasına göre de bu takviye edici ürünün satıldığı web sitesinde de, kayıt adresi olarak “yalan dolan mahallesi” ibaresi yer alıyor. Yaptığı araştırma sonucunda ki bunların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, yeni çıkan bu ürünün web sitesinin de hayali bir firma olduğunu ortaya çıkardı… Marka hakkıdaki bir başka iddia ise web sitesinin Google kaydının olmadığı… Yani tamamen kısa sürede kazanç elde edip kapanan sitelerden biri…



Herkesin diken üstünde olduğu, her şeyden medet umduğu şu günlerde, insanların güvendiği ya da takip ettiği kişilerin araştırmadan, para uğruna halkın sağlığı ile oynaması, sosyal medyada geniş yer buldu. 16 Mart’ta piyasaya çıktığı söylenen ürün hakkında, Seray Sever tanıtımını “Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Corona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor” diye yapıyor…



“Adından da belli, bütün virüslere savaş açmış durumda. Enfekte olmuş olsanız bile, geçirmenize, atlatmanızı kolaylaştırıyor” diyen Seda Akgül acaba ürünü inceledi mi?



Yıllarca ‘En güvenilir insan’ seçilen Seda Sayan bile ‘Tüm virüslere karşı etkili. Enfekte olmuşsak bile hızlı bir şekilde iyileşmemize yardımcı olur’ diyor… Üstelik ne hikmetse, bir çoğuna da arkadaşları tavsiyede bulunmuş!!!



Her virüse karşı etkili olduğu öne sürülerek ortaya çıkan bu ürün, insanları yanlış yönlendirdiği yetmiyor gibi, Uzman Doktor Eda Albayrak’ın fotoğrafını kullanarak bir de afiş hazırlamış. Yetmemiş, ismini değiştirip Op. Dr. Jessica Porghuca yazmış ve ‘Pharmacy program anabilim dalı başkanlığı 2007-2018 kara mürver araştırması raporuna göre’ diyerek sanki bir araştırma yapılmış imajı vermiş. Tabii Albayrak fotoğrafını görünce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yasal yollara başvuracağını söyledi…

Markanın bir başka açığı ise sertifikalarda yer alan tarihler oldu. Ürün için 14 Mayıs 2019’da sertifika verilmiş. Belge periyodu 3 yıl ama sertifikanın bitiş tarihi nasıl oluyorsa 13 Mayıs 2020… Ürün ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan alındığına dair bir belge de yok… Ürünün hesabından sadece sertifikalar paylaşıldı.



Ürünün web sitesine girdiğiniz zaman Dr. Öz’ün fotoğrafını görüyorsunuz. Diyorlar ki “Mehmet Öz de bizi tavsiye ediyor”. Öz’ün ajansına mail üzerinden ulaştığımızda, konudan haberi olmadığını öğrendik…



Gelelim eczane konusuna… Reklamlarda diyorlar ki ‘Tüm eczanelerde”. Lakin eczanelere soranlar, eczacıların ürünü bilmediklerini, hatta hiç eczaneye böyle bir ilaç gelmediğini söylediğini belirtiyor. Lakin marka inatla eczanelerde satılıyor diyor ve bir fotoğraf koyuyor satış sitesine… İşte orada anlıyorsunuz ki, bir eczane görselini alıp, üstüne Volkan Eczanesi yazmışlar. Zira sol alt köşede eczanenin gerçek adını görebiliyorsunuz…



O nedenle lütfen herkes dikkatli olsun. Özellikle de Instagram’da satış yapan hesaplara… (Pek çok kişi sadece alacağı paraya bakıyor, ürünü incelemiyor) Çünkü corona virüsü, gıda takviyesi ürünlerinde kriz fırsatçılarının sayısında ciddi bir artışa neden oldu. Fırsatçılar, kendini corona virüsünden korumak isteyen milyonlarca insanın sağlığını riske atıyor. Bu nedenle güvenilir platformlardan alışveriş yapmaya, satıcıların ticari bilgilerini sorgulamaya, içeriğini ve bileşenlerini incelemeye gayret edin.