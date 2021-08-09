Van’da kuraklık sonucu göl çekildi, flamingolar yer değiştirdi

Van'ın Erciş ilçesindeki flamingolar, yaşanan kuraklık sonucu gölün çekilmesiyle, sazlığa 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı.

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Her yıl binlerce flamingonun göç edip geldiği Gölağzı Mahallesi’nde sazlık alan Van Gölü’nün çekilmesiyle kurudu, kıyı bölgelerde çatlaklar oluştuğu görüldü.

Van Gölü havzası, göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden.

Gölağzı Mahallesi’nde yerleşim alanlarından uzakta yaşayan Kılıç Arslan “10 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez suyun bu kadar çekildiğini gördüm.” dedi.

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların “flamingo cenneti” Tuz Gölü’nde bu yıl yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu ölmüştü. (DHA)

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