Vitrinde kedi- köpek satışında son günler

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle pet shoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak.

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Resmi Gazetede 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022’den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak.

Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

‘BU HAYVANLAR PET SHOPLARDA BULUNDURULMAYACAK’

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren kanun düzenlemesinin ardından iş yerlerine 1 yıl geçiş süresi verildiğini ve bu sürenin 14 Temmuz’da dolacağını hatırlattı. Meşe, “Artık pet shoplarda bu hayvanlar bulundurulmayacak. Satış devam edecek; ama canlı olarak görsel bir meta olarak bulundurmayıp katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak beğenilip o şekilde satış yapılacak” dedi.

HAYVAN BAŞINA 2 BİN 43 LİRA CEZA

Meşe, kendisinin de hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzüldüğünü vurgulayarak, “Toplumda böyle bir hassasiyet vardı. Bize talepler geliyordu. Biz de bunu Meclisimizdeki vekillerimize ilettik. Böyle bir kanun değişikliğinde yetki kullandılar. Bundan sonraki süreçte satanlar için ne olacak? Kanunda olmasına rağmen hala reyonda satış yapan pet shoplara ne olacak? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her ay denetleme yapıyorlar. Denetleme sırasında böyle bir sorun olduğunda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacaklar. Ayrıca bu hayvanların üretildiği yerlerin resmi olup olmadığı sorgulanıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müze resmi olarak bildirilip, mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacak. Ceza alan pet shopları kontrol altına alacağız. Reyonda satış devam ettiği sürece cezalar ve yaptırımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HAYVANLAR ÇİPLENEREK TESLİM EDİLECEK’

Hüseyin Gökçe Meşe, üretim yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını da söyledi. Meşe, “Üretim yerlerinde çiplenip sahiplerine teslim edilerek satış olacak. Öncesinde çipleme zorunluluğumuz yoktu. Yeni kanunla böyle bir zorunluluk getirildi. Dolayısıyla sahiplenilen hayvanlara çip zorunluluğu getirildi. Buradaki amacımız kedi veya köpeğin sahiplenilerek sanki ailenin bir ferdiymiş gibi onlara bir kimlik çıkarma noktasında olacak. Araştırmalara göre önceden insanlar yaz tatilinde çocuklarına karne hediyesi olarak kedi-köpek gibi canlıları karne hediyesi olarak alıyorlardı. Tatil bitiminde maalesef aileler çocuklarını 3-4 aylık dönemde mutlu ettikten sonra bu can dostlarımızı sokağa bırakma yoluna gidiyor. Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bu çiplerde yazılı olacak. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi” dedi.

Meşe, 14 Temmuz hatırlatması yaparak, “Pet shop sahiplerine bu hayvanların bulundurulmaması, hayvan başına 2 bin 43 TL cezası olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sistem pet shoplar için de bir noktada faydalı olur. Sadece ihtiyaçların alınması için bir satış yeri olacak. Katalog üzerinden satılması en doğrusu olacaktır. Üretim yeri için vatandaş il tarım müdürlüğüne başvuruyor, oradan ekipler giderek yere ‘uygun mu değil mi’ diye bakıyor, ‘hayvan refahı açısından uygun mu’ buna bakıyorlar. Ve kapasite raporu veriyorlar. Bu rapor dahilinde üretim sayısı belirleniyor” diye konuştu.

‘MERDİVEN ALTI ÜRETİMİ TETİKLEYECEK’

Pet shop sahibi Fahri Karadayı da yeni düzenlemenin teorik olarak mantıklı, işletme konusunda sıkıntılı olduğunu söyleyerek, “Hayvan severler de bu durumdan memnun değiller. Merdiven altını yok edip, bize daha farklı yaptırımlar olabilirdi. Biz zaten 5-6 yerden denetleniyorduk. Bu düzenleme merdiven altı üretimi tetikleyecek. Evdeki üreticilere işler sarktı, onlar başka yerlere saldırmaya çalışıyorlar, insanların ellerinde hayvanlar var, bir şekilde satmak istiyorlar. Merdiven altı üreticiler de el altından satış yapacaklar. Olması gereken bizce, büyük mağazalar tarafından belli bir büyüklükte ölçüye sahip, güzel kafesler yaptırılır, hayvan severler ile dirsek temaslı yaptırılır, mağazamızda almamız gereken önlemleri ona göre alırız” dedi. (DHA)