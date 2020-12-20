Yazlıklara pandemi göçü

Pandemi sebebiyle pek çok vatandaş şehir hayatının bunaltıcı ve riskli havasından kaçarak soluğu güneydeki yazlığında aldı.

Mustafa SARIİPEK Latif SANSÜR

Geçen bahar aylarında yazlıklarına göç eden vatandaşlar bu kış dönmedi. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına ciddi sınırlamalar getirilirken büyük şehirlerde alınan tedbirler kolluk kuvvetleri tarafından çok daha yakından izleniyor.

STRES DAHA AZ

Örneğin pandemi öncesinde Ankara'da ikamet eden Hasan Arslan salgın ile birlikte soluğu Datça'da almış. Arslan, büyük şehir yaşamındaki pandemi stresinin Datça'da olmadığını ifade ederek, “Küçük yerleşim yerleri bizim yetiştiğimiz zamanlardaki konumda ve daha güvenli. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor” ifadesini kullanıyor.

Yazlıkçıların kışın da konutlarında kalmalarının önündeki en büyük engellerden biri ısınma çünkü bölgelerde doğalgaz yok. Kimileri için bu büyük sorun olsa da Arslan bölgenin iklimi sebebiyle ısınma problemi yaşamadıklarını aktarıyor.

Ankara'da yaşayan 71 yaşındaki Bedri Kirdeci de bu yaz Kuşadası'ndan büyük şehire dönmeyenlerden. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı Ankara'daki hayatını ‘hapishanede olmak gibi' diyerek tanımlayan Kirdeci, “Yazlıkta rahatız, hiç olmazsa bahçeye çıkabiliyoruz. Gelen giden, bulaş riski yok. Kendimizi korumak daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

‘UYGULAMAYI AÇTIM ORTALIK KIPKIRMIZIYDI'

Emekli işçi Serdar Ekmekçi, Kuşadası'ndaki yazlığına gelip geri dönmeyenlerden. Ekmekçi, İzmir'deki evinde Hayat Eve Sığar uygulamasını açtığı zaman ortalığın kıpkırmızı olduğunu ifade ediyor.

Ankara'da yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Günhan Deliormanlı, “Kışı Bodrum'da geçirmeyi düşünüyoruz. Burada yazlığı olan birçok Ankaralı dostumuz da geri dönmedi” dedi.