Eh, öyle veya böyle “Malûm yasa” olayı bitti, iktidar yasayı Meclis’ten geçirdi: 467 kabul, 87 ret. Buna “Kahir ekseriyet” denir. Yani “Karşı konulamaz ezici bir çoğunluk!” Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, hayatının gafını yaparak bu yasaya EVET oyu verdi. Şimdi âdeta çırpınarak bunu temizlemeye çalışıyor! Kamuoyundaki ağır tepkileri hafifletmek için bin dereden su getiren Özel “Evet dedik ama 54 tane de hayır oyu verdik” diyerek günah çıkarıyor. Kaç para eder bu? Testi kırıldı bir kere... Artık tamiri çok zor! Ortaya çıkan sonuç iktidar için ne kadar başarı ise, muhalefet için de aynı derecede başarısızlık! Zaten AKP iktidarı kendi başarısından değil, muhalefetin başarısızlıkları yüzünden 24 yıldır iktidarını koruyor. Özgür Özel ve partisi için okurlarımdan gelen ağır tepkileri burada nakletmeme imkân yok. “Umutlarımıza geçmiş olsun” “Yazıklar olsun size” “İhanet ortaklığı” “Doğmadan öldüler” sözleri tepkilerin en hafifleri! Bazı okurlar da “Sayın Özgür Özel’i kimler, nasıl teslim aldı?” diye soruyor. ★★★ Şimdi sıra geldi Yeni Anayasa’ya... İktidar, PKK’lı teröristlere af getiren “Çerçeve Yasa” ile “Referandumsuz Yeni Anayasa”yı test etti. Sonuç, Özgür Özel’in de desteği ile umulandan çok daha iyi... Yeni Anayasa için Meclis’te 400 oya ihtiyaç var. Oysa iktidar af yasası için 467 oy toplamayı başararak büyük bir moral kazandı. O halde Yeni Anayasa’nın, yani kendilerine göre hazırlayacakları “Bana Yasa”nın tam sırası! AKP’li Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş böyle düşünmüş olacak ki, ağzındaki baklayı çıkardı: “Yeni Anayasa için Meclis çok uygun.” Eh, Özgür Özel buna da destek olursa, iktidar için kaymaklı ekmek kadayıfı olur! Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı değişir, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’ye lâyık gördüğü ilkel düşünceler bir bir gerçekleşirse, Laik ve Demokratik Atatürk Türkiye’sine veda ederiz! ★★★ Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Yeni Anayasa yapmak Türkiye’nin boynuna borçtur. Siyasetin Türkiye’ye borcudur. Parlamento şu an buna müsait durumdadır” dedi. Özgür Özel’in de desteğini sağladıktan sonra Numan Bey’e söyleyecek bir sözümüz kalmıyor. Ancak Meclis Başkanı “Türkiye’nin yeni, uygun ve çağdaş bir Anayasa’ya ihtiyacı var” derken iktidarın gerçek niyetini söylemiyor. İktidar “Yeni Anayasa” diyerek Öcalan’ın Meclis’teki uzantısı DEM Parti’nin ağzına bir parmak bal çalacak. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si zaten “Torbada keklik”. Bu anayasaya koyacakları bir maddeyle Cumhurbaşkanı’nın görev süresini uzatacaklar. Artık bir dönem daha mı uzatırlar, yoksa “ömür boyu” mu uzatırlar, bunu o zaman görürüz. Siyaset bilimciler “Sürecin en büyük hedefi Anayasa’yı Erdoğan’ı iktidarda tutacak şekilde değiştirmektir” diyor. Özür dilemeleri lâzım! Kamuoyunda ağır eleştirilere uğrayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e, grubundaki 90 milletvekilinden “Sımsıkı ve kol kola arkasındayız” diye destek geldi ama ne fayda! Milletvekillerinin bu açıklaması için okurlarımdan “Gelsinler, külâhımıza anlatsınlar” diye tepki mesajları geldi. Önemli olan vatandaşın güveninin ve desteğinin devamıdır. Özgür Özel milletin kalbini kırdı, şimdi tamir etmesi gerekiyor. İktidarın muhalefete karşı tutumu belli... Belediye başkanlarını tutup tutup içeri tıkıyor, muhalefete hayat hakkı tanımıyor. Hal böyleyken sen kalkıp “Evet” oyu vererek iktidarın projesine destek olursan, halk da tepki gösterir tabii ki! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Özgür Özel ve arkadaşları artık ‘Biz muhalefet partisiyiz’ diye ortaya çıkmasın” diyor. Belki de haklıdır. Özgür Özel ve arkadaşlarının kendilerini destekleyen insanlardan özür dilemeleri ve onların gönüllerini almaları lâzım! GÜNÜN SÖZÜ “Atatürk’ü Türkiye’den çıkartırsanız geriye ne vatan kalır, ne devlet!” (Naim Babüroğlu)