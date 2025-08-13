Bugün size bir kaplumbağa fotoğrafı göstereceğim... Bu ülkede yaşayan “hepimizin” fotoğrafı aslında, “bizim” fotoğrafımız.

★

10 gün önce Bursa’da orman yangını çıkmıştı hatırlarsınız, günlerce söndürü-lememişti, orman işçilerimizle beraber hayvan-severler de alevlerin arasına dalmışlardı, bir yandan ağaçlarımızı söndürmeye çalışmışlar, bir yandan cehennemin ortasında sıkışıp kalan yaban hayvanlarını kurtarmak için canla başla uğraşmışlardı, bu gördüğünüz kaplumbağa işte o korkunç ortamdan çıkarıldı, yaşıyordu ama, kabuğunda ciddi yanık izleri vardı, ölümden kılpayı kurtarılmıştı, veteriner hekimlere emanet edildi, tedavisine başlandı, ve... Yaşadığı travma nedeniyle 10 gündür kafasını kabuğundan çıkarmıyor! Öylesine tedirgin ki, sanki kabuğuna değil de ruhunun derinliklerine saklanmış gibi... Çünkü yangının vücudundaki fiziksel etkileri tedavi edildi ama, psikolojik etkisi cayır cayır devam ediyor.

★

Biziz o kaplumbağa.

Hepimiziz.

★

Bakın, bu kaplumbağanın alevler arasından saniyelerle çıkarıldığı gün, Türkiye’nin “duygu durumu”nu ortaya koyan bir kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı, “tutuklamalar soruşturmalar, orman yangınları, kadın cinayetleri, meclisteki terörsüz Türkiye komisyonu, çarşı pazardaki fiyat artışları gibi gelişmeler karşısında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” diye soruldu.

Yüzde 47’miz “endişeliyim” dedi.

Yüzde 16’mız “üzgünüm” dedi.

Yüzde 12’miz “mutsuzum” dedi.

Yüzde 5’imiz “kızgınım” dedi.

Yüzde 2’miz “korkuyorum” dedi.

Yüzde 82’miz... Kendisini endişeli, üzgün, mutsuz, kızgın, korkmuş hissediyor.

★

Türkiye’nin “ruh hali” tıpkı bu kaplumbağa gibi.

★

(Toplum, tarihimizde görülmemiş seviyede “duygusal travma” yaşıyor... Dünya Zihin Sağlığı Raporu’na göre, Türkiye, dünyanın en çok psikolojik sorun yaşayan ikinci ülkesi konumuna yükseldi.

31 ülkede araştırma yapıldı, Türk vatandaşlarının stres seviyesi, dünya ortalamasının neredeyse iki katı çıktı.

“Antidepre- san cumhu-riyeti” olduk, AKP iktidara geldiğinde yılda 4 milyon kutu antidepresan satılıyordu, bugün artık yılda 70 milyon kutu antidepresan satılıyor. Eczacı tanıdığınız varsa teyit edebilirsiniz, psikiyatri ilaçları eczanelerde genellikle kıyıda köşede bir rafta tutulurdu, şimdi o kadar yoğun talep var ki, yeri değiştirildi, kasaya yakın raflara taşındı.)

★

Şöyle bir çevrenize bakın lütfen, ağzının tadı yerinde olan var mı? Keyfi yerinde olan? Havada hüzün asılı sanki, öyle değil mi, pırıl pırıl güneşte bile tepemizde keder bulutları dolaşıyor gibi... Kimse gülümsemiyor, veya asabı bozuk kahkahalar atılıyor, olur olmaz ağlanıyor sonra, bir bezginlik, bir bıkkınlık, bir yılgınlık var, 18 yaşında karamsar, 78 yaşında tasalı, bir taraftan geçmişe hasret, öbür taraftan geleceğe kaygı, ve ömrü hayatında kırmızı ışıkta bile geçmemiş, en namuslu insanların bile aklında hep aynı soru, ulan habire iftira, habire kumpas, etrafta gammaz gırla, fırsat bu fırsat bize de bir etiket takmasınlar kaşla göz arasında? Bir yandan öğrenilmiş çaresizliğin acizliği, beri yandan sahipsizlik hissi, şeytan diyor, topla tası tarağı çek git, kendi payıma söyleyeyim, memleket sevdamı bavula sığdıramıyorum, ama kalsan, zaten manasız, hiçbir yere giden oyuncak trenin yolcuları gibiyiz, dön dolaş, aynı yerde, aynı sıkışmışlık, hani eskiler hep söyler ya, aynı fasit daire, her sabah taze umutlarla uyanmak istiyoruz, gözümüzü açar açmaz kötü haber, daha kötü haber, daha da kötü haber, peşpeşe, sanırsın sağ salim akşamı bulmamız tee iki asır ötede... Satürn dünyaya çarpsa ruhu bile duymayacak olanlar dahil, mutlu olan bir tek kişi kaldı mı Türkiye’de?

★

Biziz o kaplumbağa.

Sanki kabuğuna değil de ruhunun derinliklerine saklanmış gibi, hepimiziz.