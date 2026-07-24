Sevgili okurlarım, Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına korkunç bir haberle uyanmıştı. Gecenin geç saatlerinde geniş bir alanı kapsayan büyük bir deprem olmuş, binalar yıkılmış ve on binlerce insanımız can vermişti. Tam bir felaketti. Hemen ardından birileri çıktı ortaya ve yardım kampanyaları başlattı. Bu amaçla başta TRT olmak üzere televizyon kanallarında bir kampanya örgütlendi. Kampanya programı depremden birkaç gün sonra ekranlarda yayına girdi. Bütün kamu kurumlarına ve parası bol olan başka kurumlara önceden talimat verildi. “Kesenizin ağzını açacak ve büyük miktarda bağış yapacaksınız.!” Program o gün akşam saatlerinde başladı ve saatlerce sürdü. Size şimdi en büyük bağışlar konusunda ortaya çıkan rakamları TL cinsinden veriyorum: Merkez Bankası 30, Ziraat Bankası 20, Vakıfbank 12, Halk Bankası 7, Turkcell 3.5, Türk Telekom 2, Türk Havayolları 2, Borsa İstanbul 2, Türkiye Sigorta 2, İş Bankası 1 milyar lira. Bu rakamlar devletin İletişim Başkanlığı tarafından resmen açıklandı. Toplanan bu paralarla yıkıntılar temizlenecek, yeni konutlar ve bir sürü işler yapılacaktı. ★★★ Ancak o geceki yardım toplama kampanyasını da her konuda olduğu gibi yüzümüze gözümüze bulaştırmayı başarmıştık! Bizim çok değerli büyüklerimizin aklına cingözce bir fikir gelmişti. Programa Türk toplumu tarafından tanınan bazı isimler de katılacak ve halkımızı bağış yapmaya davet edecekti. Ben de programı baştan sona izleyenler arasında vardım. ★★★ Ekranda güzel bacaklı şık mankenler, yakışıklı birtakım tipler, artistler, sanatçılar, oyuncular, sporcular ve özellikle de televizyon meşhurları vesaireler yer alıyordu. Her birine ayrı bir masa ve ayrı bir telefon tahsis edilmişti. Programı arayan herkes istediği takdirde o telefonlardan birine bağlanacak ve karşısındaki ünlü kişiye deprem felaketi için kaç para bağışlayacağını canlı yayında açıklayacaktı. Yayın başladı. Haberleşme merkezine telefonlar yağıyordu. -Alooo, ben iş adamıyım, kampanyanıza 30 milyon bağışlamak istiyorum ama beni Nilgün’e bağlarsanız... -Efendim canlı yayındayız. Nilgün hanım şu anda dolu. -Olsun, ben beklerim. -Mümkün değil efendim, lütfen hatları meşgul etmeyin. -O halde Esra’yı bağlayın bari... ★★★ Bir başkası konuşuyor. -Buyurun efendim, kendinizi tanıtın lütfen... -Falanca derneğin başkanıyım. Efendim biz neler gördük. Hazır fırsat bulmuşken size kendimden biraz olsun söz edeyim. -Beyefendi zamanımız yok. Siz ne kadar bağışlamak istiyorsunuz? -O zaman yaz bana da 1 milyon canım! Aslında bütün Türkiye o gece gerçek bir matemde idi... Ve bu matem gününde bile araya böyle utanmazlar giriyordu. ★★★ İletişim Başkanlığı bu kampanyada elde edilen rakamları 16 Şubat 2023 günü açıkladı. Buna göre o yayın sonrasında 115 milyar lira (yaklaşık 6 milyar dolar) toplanmıştı. Ancak bu işin de bir püf noktası vardı... Yayın sırasında bir sürü tip devreye girip ‘ben şu kadar veriyorum’ diye bol kepçe palavra atmıştı. Onlar için önemli olan bir canlı yayında isimlerinin geçmesiydi. Yayın bitti, aradan haftalar ve aylar geçti ama işin bu boyutunu hiç öğrenemedik. Daha doğrusu o gece kamu kurumları dışında toplam kaç para toplandığını da topluma açıklayan herhangi bir makam olmadı. O gece kimler ne kadar bağışta bulundu? Kimler yalan söyledi, isimleri nedir? Sonra hangileri ortalıktan kayboldu? ★★★ Olanı biteni tam unutmuştuk, bu bağış işinin nasıl önemli olduğunu, hileye ve sahtekarlığa nasıl açık olduğunu bize birkaç gün önce şarkıcı Haluk Levent öğretti. Meğer o arkadaş da bir yerlerden devreye girip paraları büyük bir hızla toplamış! Anlaşıldığı üzere, şimdiye kadar topladığı paraların miktarı milyarlara ulaşıyor... Ve iddia edildiğine göre, bu paraların bir bölümünü kumarda, bir bölümünü de borsa oyunlarında kaptırmış. Bunu kendisi de itiraf ediyor. Mahkemeler bu karmaşık oyunu bir süre sonra herhalde çözecektir. Hiç kuşkunuz olmasın, bizi o gece televizyon yayınında kandıran utanmazların ismi hep gizli kalacaktır.